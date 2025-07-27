ترامب وفون دير لايين يسعيان إلى اتفاق جمركي في اسكتلندا قبل انتهاء المهلة

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يجري دونالد دترامب الأحد مفاوضات في اسكتلندا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين للتوصل إلى اتفاق حول الرسوم الجمركية يقول الرئيس الأميركي إن فرص حصوله من عدمه متساوية.

إلا ان الوقت يداهم. فقد أمهل الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما حتى الأول من آب/أغسطس قبل فرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 30 % على المنتجات الأوروبية المستوردة في الولايات المتحدة.

وأي اتفاق بين ترامب فون دير لايين يجب أن يقر أيضا في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يجري الدبلوماسيون الأوروبيون مشاورات اعتبارا من مساء الأحد أو الاثنين في حال كانت المفاوضات إيجابية في تورنبري الاسكتلندية.

ففي هذه المدينة الصغيرة على ساحل اسكتلندا الغربي حيث تملك عائلة ترامب مجمعا فخما للغولف، يعقد اللقاء عند الساعة 16,30 بالتوقيت المحلي (الساعة 15,30 ت غ) على ما أفاد البيت الأبيض.

وقال ترامب لدى وصوله الجمعة إلى اسكتلندا إن فرصة التوصل إلى اتفاق هي “بنسبة 50 %” وشدد على أن ثمة “حوالى عشرين نقطة خلافية” ينبغي حلها.

ويغادر ترامب اسكتلندا الثلاثاء في ختام زيارة تضمنت شقين خاص ورسمي.

– “محترمة جدا” –

وقال إنه “يتطلع” إلى التحادث مع أورسولا فون دير لايين مؤكدا أنها “سيدة محترمة جدا”.

وتتعارض هذه اللهجة مع الانتقادات اللاذعة الموجهة من الرئيس الأميركي للاتحاد الأوروبي الذي يرى ترامب أنه أنشئ “للاحتيال” على الولايات المتحدة.

وأكد ناطق باسم المفوضية الأوروبية الخميس أن اتفاقا بشأن الرسوم الجمركية “في متناول اليد”.

وقالت مصادر أوروبية عدة إن وثيقة التفاوض تنص على رسوم جمركية إضافية بنسبة 15 % على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة مع إعفاءات تتعلق بصناعات الطيران أو المشروبات الروحية باستثناء النبيذ.

أما الصلب فسيخضع لقواعد محددة مع حصص للواردات من أوروبا.

ويتعهد الأوروبيون كذلك شراء الغاز الطبيعي المسال والاستثمار في الولايات المتحدة.

– آلية استثنائية –

وتفرض على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي راهنا رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 %، وبنسبة 50 % على الصلب والألمنيوم بالإضافة إلى 10 % من الرسوم الجمركية العامة.

وفي حال فشلت فون دير لايين وترامب في التوصل إلى اتفاق، تؤكد بروكسل أنها مستعدة للرد من خلال فرض رسوم إضافية على منتجات وخدمات أميركية.

وقد تعمد المفوضية الأوروية إلى دفع من بعض الدول مثل فرنسا إلى تجميد المشاركة الأميركية في المناقصات العامة الأوروبية أو منع بعض الاستثمارات.

واللجوء إلى هذه الآلية “المضادة للإكراه” كما تعرف في بروكسل، سيؤدي إلى ارتفاع كبير في منسوب التصعيد بين أوروبا والولايات المتحدة، وهو ما سيكون له تداعيات على جانبي الأطلسي.

– ابستين –

يؤكد ترامب المقاول العقاري السابق أنه في موقع قوة على الصعيد التجاري.

إلا ان بعض استطلاعات الرأي تظهر أن الأميركيين يشككون في جدوى استراتيجيته الجمركية وإدارته للشؤون عموما.

ويواجه الملياردير الأميركي صعوبات على صعيد ملف قضية جيفري ابستين.

ويتهمه جزء من قاعدته الجمهورية بعدم الشفافية بشأن العلاقات التي كانت تربطه بصديقه رجل المال الثري ابستين الذي توفي في السجن قبل محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.

وقد يلهي الاعلان عن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ووعود بفوائد كبيرة جدا للاقتصاد الأميركي بعد اتفاقين ابرما في الأيام الأخيرة مع اليابان وفيتنام والفيليبين، عن هذا الملف المدوي.

والاثنين سيسعى المفاوضون مع نظرائهم الصينيين خلال لقاء في ستوكهولم هذه المرة لتجنب تجدد التصعيد التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم ما قد يكون له تداعيات على الاقتصاد العالمي.

قبل لقاء الأحد، مارس ترامب الشغوف بالغولف، هذه الرياضة في مضمار تورنبري المطل على البحر برفقه نجله إريك أحد مسؤولي منظمة ترامب.

هذه الشركة القابضة العائلية تمتلك مضمار تورنبري للغولف فضلا عن آخر في أبردين على ساحل اسكتلندا الشرقي حيث سيدشن الرئيس الجمهوري مضمارا جديدا قبل العودة إلى واشنطن.

اوا-اك/غ ر/لين