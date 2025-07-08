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ترامب ونتنياهو يجتمعان مجددا وسط توقعات بتضييق الخلافات في محادثات غزة

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من باتريشيا زينجرلي وأندريا شلال

واشنطن (رويترز) – التقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء للمرة الثانية في يومين لمناقشة الوضع في غزة، في حين قال مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط إن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تسويان خلافاتهما بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار.

ووصل نتنياهو إلى البيت الأبيض قبل الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة لحضور اجتماع ليس متوقعا أن يكون مفتوحا لوسائل الإعلام. والتقى الرجلان على مأدبة عشاء يوم الاثنين في البيت الأبيض خلال ثالث زيارة يقوم بها الزعيم الإسرائيلي للولايات المتحدة منذ تولي ترامب ولايته الثانية في 20 يناير كانون الثاني.

والتقى نتنياهو بنائب الرئيس جيه.دي فانس، ثم زار مبنى الكونجرس يوم الثلاثاء حيث عبر للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن اعتقاده بأن الحملة الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني لم تنته، لكن المفاوضين “يعملون بالتأكيد” على وقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو “لا يزال علينا إتمام المهمة في غزة وتحرير جميع رهائننا والقضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية وتدميرها”.

وأدت عودة نتنياهو إلى البيت الأبيض للقاء ترامب يوم الثلاثاء إلى تأجيل اجتماعه مع قادة مجلس الشيوخ إلى غد الأربعاء.

بعد وقت قصير من حديث نتنياهو، قال مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس انخفضت من أربع إلى واحدة، وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هذا الأسبوع.

وقال ويتكوف للصحفيين “نأمل أن نتوصل بحلول نهاية هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. سيتم إطلاق سراح عشرة رهائن أحياء، وتسليم جثث تسعة قتلى”.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحرب الإسرائيلية على القطاع أودت بحياة أكثر من 57 ألف فلسطيني وشردت معظم سكانه. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن قرابة نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة خلال أشهر.

دعم ترامب نتنياهو بقوة لدرجة تدخله في السياسة الإسرائيلية الداخلية بانتقاده للمدعين العامين بشأن محاكمة الزعيم الإسرائيلي بتهم الفساد والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات ينفيها نتنياهو.

وفي حديثه مع صحفيين في الكونجرس، أشاد نتنياهو بترامب وقال إنه لم يسبق أن شهد تاريخ إسرائيل تنسيقا أوثق مع الولايات المتحدة.

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