ترامب يحتفل في لاس فيغاس بأسبوعه الأول في البيت الأبيض

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احتفل دونالد ترامب السبت في أحد كازينوهات لاس فيغاس بالإنجازات الأولى التي حققها في أسبوع حافل بدأ خلاله في وضع بصمته على السياسة والمجتمع في الولايات المتحدة.

حقق الرئيس الجديد انتصارا حاسما بفارق ضئيل عبر تثبيت مجلس الشيوخ لوزيره للدفاع بيت هيغسيث مساء الجمعة. وهو اختيار كان محل خلاف حتى داخل معسكر ترامب، بحيث صوّت ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ ضد هيغسيث، ما اضطر نائب الرئيس جاي دي فانس إلى التدخل شخصيا للإدلاء بصوته الحاسم لمصلحة هيغسيث.

وخلال تأدية وزير الدفاع الجديد اليمين الدستورية، قال فانس “عندما تظفرون بالبطولة، لا تبالون بالنتيجة النهائية المحقّقة”. وأعرب الرئيس الأميركي عن “الفخر” بتسمية هيغسيث.

وترامب غائب عن واشنطن منذ الجمعة. وزار في البداية ولايتي كارولاينا الشمالية المنكوبة التي ضربها إعصار شديد في نهاية أيلول/سبتمبر وكاليفورنيا التي تشهد أيضا حرائق مستمرة ومدمرة.

أما محطة ترامب في لاس فيغاس في ولاية نيفادا (غرب) فشكلت احتفالا في حد ذاتها. وأعرب الرئيس عن ارتياحه “للعودة إلى هذه المدينة الجميلة للاحتفال بالأسبوع الأول التاريخي في البيت الأبيض”.

وقال “أنا هنا لأقول لكم شكرا”، مذكرا بأنه أول مرشح جمهوري للرئاسة منذ 20 عاما يفوز بولاية نيفادا.

وجدّد ترامب تعهده بإعفاء الإكراميات من الضرائب الفدرالية، وهي مسألة تحظى بأهمية خاصة في مدينة تتمحور على قطاع الفنادق. وأكد وسط تصفيق الحاضرين قائلا “ستكون إكرامياتكم 100% لكم”.

– “تصفية” –

ومن بين الحضور في لاس فيغاس، ستيورت رودس مؤسس جماعة “أوث كيبرز” الذي خفّف ترامب عقوبة السجن 18 عاما المفروضة عليه إثر الهجوم على الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021 إلى محكومية سجن تمّ قضاؤها.

وقال الرئيس الجمهوري إنه “فخور جدا” بـ”العفو عن مئات السجناء السياسيين المضطهدين” في اليوم الأول من ولايته الجديدة الاثنين، واصفا إياهم مجددا بأنهم كانوا “رهائن”، في إشارة إلى حوالى 1600 شخص حوكموا إثر الهجوم غير مسبوق على رمز من رموز الديموقراطية في الولايات المتحدة عفا الرئيس عنهم، من بينهم نحو 1250 محكموما عليه حصل على عفو كامل.

وعزّز دونالد ترامب سطوته على ركائز السلطة التنفيذية مع إقالته مساء الجمعة حوالى عشرة مفتّشين في أجهزة الرقابة الحكومية بلا إشعار مسبق، في خطوة وصفها نواب ديموقراطيون بـ”تصفية”.

وقال الرئيس ردّا على أسئلة من صحافيين في هذا الخصوص على متن الطائرة الرئاسية “لا أعرفهم… لكن أشخاصا قالوا إن البعض منهم كان ظالما والبعض لم يكن يقوم بعمله. ومن العادي القيام بذلك”.

وندّد زعيم الكتلة الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من جانبه بعملية “تطهير مروعة”.

وصرّح “هي لمحة عن النهج غير المشروع الذي ينتهجه ترامب وإدارته في أحيان كثيرة”.

وأشار السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي من جهته إلى أن “الإخطار المسبق بثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا لم يسلّم إلى الكونغرس”.

وهؤلاء المفتّشون العامون مسؤولون مستقلّون تقضي مهمّتهم برصد ومنع عمليات الاحتيال والتبذير والاستغلال من قبل الموظّفين الحكوميين. وهم يدقّقون في العقود والبيانات المالية ومستويات أداء الموظفين.

وفي كارولاينا الشمالية وكاليفورنيا على السواء، انتقد الرئيس الأميركي انتقادا لاذعا عمل الوكالة الحكومية المعنية بمكافحة الكوارث الطبيعية، داعيا إلى إصلاحها “إصلاحا جذريا” أو حتّى حلّها بكلّ بساطة.

وصادق مجلس الشيوخ السبت على تسمية مرشّحة ترامب لوزارة الأمن الداخلي كريستي نوم التي ستكلّف خصوصا بتنفيذ برنامج الطرد الواسع للمهاجرين غير النظاميين والتي تتبع وكالة الكوارث الطبيعية لوزارتها.

وتطبيقا لمرسوم آخر وقّع الإثنين تقرّ فيه الإدارة الأميركية بوجود جنسين لا غير “هما ذكر وأنثى”، لم تعد الولايات المتحدة تصدر جوازات سفر تتضمّن الجنس “اكس” للأشخاص غير الثنائيي الميول الجنسية.

بور-سست/م ن/لين