ترامب يدعو إيران لإبرام اتفاق بعد قصف إسرائيل أهدافا نووية وعسكرية

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من معيان لوبيل وباريسا حافظي وستيف هولاند

القدس/دبي/واشنطن (رويترز) – شنت إسرائيل سلسلة من الضربات على أنحاء إيران يوم الجمعة وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ وقتلت عددا كبيرا من القادة العسكريين فيما قد تكون عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران هي من تسببت في الهجوم برفضها المهلة الأمريكية في المحادثات الرامية إلى كبح برنامجها النووي.

ونُقل عنه قوله في مقابلة مع إيه.بي.سي نيوز يوم الجمعة “أعتقد أنه (الهجوم) ممتاز. منحناهم فرصة ولم يغتنموها. تلقوا ضربة قاسية، قاسية جدا. تعرضوا لضربات قوية للغاية. وهناك الكثير في المستقبل. الكثير جدا”.

وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال “قبل شهرين، منحت إيران إنذارا نهائيا مدته 60 يوما ‘لإبرام اتفاق‘ كان عليهم أن يفعلوا ذلك! اليوم هو اليوم 61… والآن، لديهم، ربما، فرصة ثانية!”.

وتوعدت إيران برد قاس على الهجوم الليلي الذي أودى بحياة قائدي القوات المسلحة والحرس الثوري. وقالت إسرائيل إن نحو 100 طائرة مسيرة أطلقتها طهران صوب إسرائيل ردا على الهجمات، لكن مصدرا إيرانيا نفى ذلك.

وفي حوالي الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أمرا للسكان بالبقاء قرب مناطق محمية لم يعد ساريا، بما يشير إلى اعتراض كل أو أغلب تلك الطائرات المسيرة.

وفي رسالة بثها التلفزيون، حث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الإيرانيين على الوقوف إلى جانب قادتهم، وقال إن ردا قويا “سيجعل إسرائيل تندم على عملها الأحمق”.

وأبلغت إيران مجلس الأمن الدولي، المقرر أن يعقد اجتماعا يوم الجمعة بناء على طلب من طهران، في رسالة أنها سترد بحزم وبشكل متناسب على أفعال إسرائيل “غير القانونية” و”الجبانة”.

وأفاد موقع نورنيوز الإيراني للأنباء بأن 78 شخصا قتلوا وأصيب 329 آخرون في هجمات إسرائيلية على مناطق سكنية في طهران.

وقفزت أسعار النفط حوالي ثمانية بالمئة بفعل مخاوف من شن هجمات انتقامية في المنطقة الغنية بالنفط. إلا أن شركة النفط الوطنية الإيرانية أكدت أن منشآت التكرير والتخزين لم تتضرر، وأنها تواصل العمل.

وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص يوم الجمعة إن التصعيد بين إسرائيل وإيران لا يبرر أي تغييرات فورية في إمدادات النفط، إذ لا تزال الأوضاع الحالية مستقرة.

وقال مصدر أمني إسرائيلي إن قوات كوماندوز من جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) عملت في العمق الإيراني قبل الهجوم، وإن الموساد والجيش نفذا أيضا سلسلة من العمليات السرية على ترسانة إيران الصاروخية.

وأضاف المصدر أن إسرائيل أقامت أيضا قاعدة هجوم بطائرات مسيرة قرب طهران. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف الدفاعات الجوية الإيرانية ودمر “عشرات من أجهزة الرادار وقاذفات صواريخ سطح-جو”.

وأعلنت إيران مقتل عدد من كبار القادة وستة علماء في المجال النووي، من بينهم رئيس أركان القوات المسلحة الميجر جنرال محمد باقري وقائد الحرس الثوري حسين سلامي.

وأفاد مصدران في المنطقة بمقتل ما لا يقل عن 20 قائدا كبيرا. وأفادت تقارير بأن من بينهم قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة.

ونفت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، نقلا عن مصدر أمني، التقارير الإسرائيلية التي تفيد بأن طهران أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.