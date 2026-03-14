ترامب يدعو الحلفاء لنشر سفن بعد تهديد إيران بالرد على هجوم أمريكي

دبي/القدس/ بالم بيتش (فلوريدا) 14 مارس آذار (رويترز) – حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول اليوم السبت على إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز بعدما هددت طهران بالتصعيد في جميع أنحاء الشرق الأوسط ردا على قصف أمريكي لجزيرة خرج، مركز الطاقة الرئيسي لإيران.

وقد تمنح قدرة طهران على وقف الشحن عبر المضيق، وهو قناة رئيسية لشحن النفط والغاز، الجمهورية الإسلامية نفوذا هائلا على الولايات المتحدة وحلفائها.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “يجب على دول العالم التي تستقبل النفط عبر مضيق هرمز أن تعتني بهذا الممر، وسنقدم المساعدة – مساعدة كبيرة!”. وأضاف “ستنسق الولايات المتحدة أيضا مع تلك الدول لضمان سير الأمور بسرعة وسلاسة وكفاءة”.

ومع دخول الصراع أسبوعه الثالث، رفعت إيران راية التحدي بعدما قصفت قوات أمريكية مواقع عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية التي تُصدر 90 بالمئة من النفط الإيراني. وكان هجوم بطائرة مسيّرة قد عطّل بالفعل مركزا للطاقة في الإمارات، كما نصحت السفارة الأمريكية ببغداد الأمريكيين بضرورة مغادرة العراق، وحث الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة على نقل صناعاتها خارج المنطقة.

ومنذ أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة الهجوم على إيران في 28 فبراير شباط، أسفرت الحرب عن مقتل أكثر من ألفي شخص، معظمهم في إيران، وتسببت في أكبر اضطراب في إمدادات النفط على الإطلاق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية.

وأفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية اليوم السبت بمقتل ما لا يقل عن 15 شخصا جراء هجوم استهدف مصنعا في مدينة أصفهان بوسط إيران.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق حتى الآن.

في الوقت نفسه، ذكرت مصادر في قطاعي النفط والتجارة أن بعض عمليات تحميل النفط توقفت في إمارة الفجيرة الإماراتية، وهي مركز عالمي لتزويد السفن بالوقود. وأظهرت لقطات تلفزيونية أعمدة من الدخان الكثيف الداكن تتصاعد في الهواء.

ودعا متحدث عسكري إيراني الناس في الإمارات إلى إخلاء الموانئ والأرصفة و”مخابئ الأمريكيين”، قائلا إن القوات الأمريكية استهدفت جزرا إيرانية من تلك المناطق.

*”قصف السواحل بكثافة”

يقضي ترامب عطلة نهاية الأسبوع في ناديه بولاية فلوريدا. وفي منشور سابق على منصته تروث سوشال، توقع أن ترسل دول عديدة سفنا حربية لتسهيل الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 بالمئة من احتياجات النفط العالمية. وقال في منشوره إنه يأمل أن ترسل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا وغيرها سفنا.

وأضاف “في غضون ذلك، ستقصف الولايات المتحدة السواحل بكثافة، وستواصل إسقاط الزوارق والسفن الإيرانية”.

ولم تظهر أي مؤشرات لدى أي دولة حتى الآن على خطط للقيام بذلك.

وقال مسؤولون فرنسيون أمس الجمعة إن حكومتهم تواصل جهودها لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز حالما يستقر الوضع الأمني.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت “كما ذكرنا سابقا، فإننا نناقش حالياً مع حلفائنا وشركائنا مجموعة من الخيارات لضمان أمن الملاحة في المنطقة”.

ومع توجيه ترامب دعوته لدول أغلبها حليفة تقليدية لواشنطن، نأت سويسرا، المحايدة تاريخيا، بنفسها عن أي مشاركة. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري رفضه طلبين أمريكيين للسماح لطائرات استطلاع بالتحليق في المجال الجوي السويسري يوم الأحد في طريقها إلى إيران، على الرغم من موافقته على عبور رحلة صيانة وطائرتي نقل.

وهدد الرئيس الأمريكي بشن هجمات على البنية التحتية النفطية في جزيرة خرج الإيرانية ما لم توقف طهران هجماتها على السفن في مضيق هرمز. وقال ترامب أمس الجمعة إن الولايات المتحدة “دمرت تماما” أهدافا عسكرية على الجزيرة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في وقت لاحق إنها ضربت أكثر من 90 موقعا في جزيرة خرج، بما في ذلك مرافق تخزين ألغام بحرية ومخابئ تخزين صواريخ وأهداف عسكرية أخرى.

وقال الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إنه يجب إبقاء مضيق هرمز مغلقا.

وفي سياق منفصل، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تكهنات وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بأن مجتبى خامنئي قد أصيب بجروح أدت إلى تشوهات. وقال عراقجي لقناة إم.إس ناو “الزعيم الأعلى ليس لديه مشكلة. لقد أرسل رسالته أمس، وسيؤدي مهامه”.

ولم يظهر خامنئي علنا، بل أصدر بيانا يوم الخميس قرأه مذيع على التلفزيون.

*إيران تتهم الإمارات باستضافة مواقع لشن هجمات أمريكية

قللت إيران من شأن حجم الأضرار التي لحقت بجزيرة خرج، بينما هددت بتصعيد استخدامها لأسلحة أكثر قوة، متهمة الإمارات باستضافة مواقع لشن هجمات صاروخية أمريكية، ومحذرة من أن أجزاء من ذلك البلد تعتبر أهدافا مشروعة للضربات الانتقامية.

وقال عراقجي إن إيران سترد على أي هجوم على منشآتها للطاقة، وحذر من أنها ستستهدف الشركات الأمريكية في المنطقة أو الشركات التي تمتلك فيها الولايات المتحدة أسهما.

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية بعد على الاتهام الإيراني بأن الهجوم على جزيرة خرج جاء عبر الإمارات.

وأفادت وزارة الدفاع بإطلاق تسعة صواريخ باليستية و33 طائرة مسيرة من إيران باتجاه الإمارات اليوم السبت.

ونصحت إيران السكان بمغادرة المناطق القريبة من ميناء جبل علي في دبي وميناء خليفة في أبوظبي وميناء الفجيرة، وقالت إنها قررت استهداف فروع بنوك أمريكية في الخليج.

والفجيرة الواقعة خارج مضيق هرمز هي بوابة خروج نحو مليون برميل يوميا من خام مربان الإماراتي، وهو ما يعادل نحو واحد بالمئة من الطلب العالمي.

وذكرت مصادر بالمنطقة لرويترز أن الاستياء يتصاعد بالفعل في عواصم دول الخليج بعد الزج بها في حرب لم تبادر إليها ولم تؤيدها، لكنها تدفع الآن ثمنها اقتصاديا وعسكريا.

وقال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات في منشور على إكس اليوم السبت “الاستراتيجية الإيرانية التي تعكس عدم قدرتها على مواجهة الضربات الأمريكية والإسرائيلية عبر استهداف دول الخليج… تكشف عجزا عسكريا وإفلاسا أخلاقيا وعزلة سياسية”.

(إعداد رحاب علاء ومحمود سلامة وحسن عمار للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )