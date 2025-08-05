ترامب يرفض تحديد ما إذا كان يؤيد أو يعارض سيطرة إسرائيل على غزة

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واشنطن (رويترز) – رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يفصح عما إذا كان يؤيد أو يعارض سيطرة إسرائيل المحتملة على غزة عسكريا، وقال إن تركيز إدارته ينصب على زيادة وصول الغذاء إلى القطاع الفلسطيني الذي يتعرض للهجوم من حليفة بلاده.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين يوم الثلاثاء “فيما يتعلق ببقية الأمر، لا يمكنني القول حقا. سيكون ذلك متروكا إلى حد كبير لإسرائيل”.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمسؤولين أمنيين كبار يوم الثلاثاء، وذكرت وسائل الإعلام أنه يفضل السيطرة العسكرية الكاملة على غزة.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)