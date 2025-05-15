ترامب يزور الإمارات بختام جولته الخليجية والذكاء الاصطناعي على جدول الأعمال

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من جرام سلاتري وآندرو ميلز وفيديريكو ماتشوني

أبوظبي (رويترز) – بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس زيارة إلى الإمارات يتوقع أن تؤدي على الأرجح إلى تعميق التعاون بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن أشاد خلال زيارته لقطر بخطط الدوحة لاستثمار 10 مليارات دولار في قاعدة العُدَيد الجوية، وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وقبل مغادرته الدوحة متوجها إلى الإمارات، آخر محطة في جولته الخليجية، قال ترامب في كلمة ألقاها أمام القوات الأمريكية في القاعدة، إن قيمة المشتريات الدفاعية القطرية من الاتفاقات التي أبرمتها أمريكا يوم الأربعاء تبلغ 42 مليار دولار.

ثم توجه إلى أبوظبي حيث كان في استقباله في المطار رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وزار الزعيمان جامع الشيخ زايد الكبير.

وقال ترامب للصحفيين داخل المسجد الذي قال إنه كان مغلقا لهذا اليوم “إنه جميل جدا”.

وأضاف “هذه أول مرة يُغلقونه، تكريما للولايات المتحدة. هذا أفضل من تكريمي. هذا تكريم للوطن، وهي تحية عظيمة”.

ويتطلع قادة الإمارات للحصول على دعم أمريكي لتحويل الدولة الخليجية الغنية لرائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وذكرت رويترز يوم الأربعاء أن هناك اتفاقا مبدئيا بين الولايات المتحدة والإمارات يسمح للدولة الخليجية باستيراد 500 ألف وحدة سنويا من الرقائق الأكثر تقدما من إنتاج إنفيديا اعتبارا من العام الجاري.

ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز بناء الدولة لمراكز البيانات الضرورية للغاية لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. غير أن مصادر قالت إن هذا الاتفاق يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي لدى دوائر في الحكومة الأمريكية وربما تتغير بنوده.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن البلدين وضعا اللمسات الأخيرة على اتفاق إطاري للتكنولوجيا من المتوقع توقيعه في وقت لاحق من يوم الخميس.

وأضاف المصدر أن الاتفاق يتطلب التزامات من الجانبين بشأن أمن التكنولوجيا، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حتى الآن.