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ترامب يشارك عبر الفيديو في منتدى دافوس

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يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر تقنية الفيديو في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع المقبل، بعد أيام من تسلمه منصبه في البيت الأبيض، على ما أفاد المنظمون الثلاثاء.

خلال فترة ولايته الأولى، حضر ترامب بشكل شخصي هذا المنتدى الذي يجمع سنويا النخب السياسية والاقتصادية في هذا المنتجع السويسري.

وقال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي بريندي خلال تقديم نسخة 2025 أن ترامب سيلقي مداخلة في المؤتمر بعد ظهر الخميس 23 كانون الثاني/يناير. 

وحتى الآن، كانت تحوم شكوك حول احتمال مشاركة الملياردير الأميركي في هذا المنتدى الذي حضره مرتين في الماضي، أو حتى حول مشاركة الملياردير إيلون ماسك. 

وفيما يتعلق بالأخير، قال بريندي “نحن لا نعرف” ما إذا كان سيأتي هذا العام، ولكن “بالطبع سيكون موضع ترحيب مع دونالد ترامب عندما يأتي، ونأمل، أن يكون بشكل شخصي إلى اجتماعنا السنوي المقبل”.

ويشارك في المنتدى الذي يستمر من الاثنين 20 كانون الثاني/يناير إلى الجمعة في 24 منه، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي سيلقي كلمة الثلاثاء، ونائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ووزيرا الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني والسعودي الأمير فيصل بن فرحان، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وسيكون موضوع المنتدى هذا العام “التعاون في العصر الذكي”، ويشارك فيه أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، بحسب المنظمين.

الب/ريم/ص ك

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