ترامب يضع شروطا لتقديم المساعدات للمناطق المنكوبة بالكوارث الطبيعية

afp_tickers

5دقائق

زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة ولايتَي كارولاينا الشمالية وكاليفورنيا اللتين تعرّضتا لكوارث طبيعية مؤخرا، مستغلا أول رحلة له منذ عودته إلى البيت الأبيض لتحويل المساعدات الفدرالية للكوارث الطبيعية إلى ورقة مساومة سياسية.

وقال ترامب إنه سيعمد “ربما الى إلغاء” الوكالة الفدرالية لإدارة الاعاصير والحرائق والكوارث الأخرى، خصوصا أنه يسعى للتحكم في شكل كبير في توزيع المساعدة الفدرالية في حال وقوع كوارث طبيعية.

وقال الرئيس الجمهوري خلال زيارته كارولاينا الشمالية “سأوقع أمرا تنفيذيا للبدء بإصلاح عميق، وإصلاح الوكالة الفدرالية لإدارة الكوارث أو ربما الغائها”.

وكان ترامب هدد بالكف عن مساعدة كاليفورنيا، الولاية المحسوبة على الديموقراطيين، في عملية مكافحة الحرائق في لوس انجليس.

لكن في مواجهة الدمار الذي خلفته الحرائق الضخمة التي اجتاحت كاليفورنيا، بدا ترامب أقل حدة وصرح “الحكومة الفدرالية تقف خلفكم. بنسبة 100 في المئة”.

وقال بعدما قام بجولة فوق المناطق المتضررة “لا أعتقد أنكم تستطيعون إدراك مدى صعوبة الوضع ومدى الدمار حتى ترونه” مضيفا “لقد رأيت الكثير من المشاهد القاسية على التلفزيون، لكن نطاقه وحجمه… إنه دمار. إنه أمر لا يصدق”.

وأتت تصريحات ترامب بعدما هدد بوقف المساعدة إذا لم تغير كاليفورنيا قوانين يقول إنها تسمح للمهاجرين غير النظاميين بالتصويت، وربط ذلك بادعاء بأن الولاية يمكن أن تحل الجفاف الذي تعانيه بمجرد فتح صمام لتجري المياه.

وقال الرئيس الأميركي “في كاليفورنيا (…) أريد أمرين: إثبات لهويات الناخبين ورؤية المياه تجري”.

وفي لوس أنجليس، خرجت إحاطة مع سياسيين وعناصر إطفاء كانت قد بدأت بالتعاطف، عن مسارها، حين بدأ ترامب يقول إن كاليفورنيا لديها إمدادات “غير محدودة” من المياه والتحدث بشكل مسيء عن الوكالة الفدرالية لإدارة الكوارث.

وقال “تدار الوكالة الفدرالية لإدارة الكوارث بطريقة تفتقر إلى الكفاءة، وتكلف ثلاثة أضعاف أكثر مما ينبغي”.

– ترحيل –

وتأتي جولة ترامب فيما واصلت إدارته التركيز على الهجرة، وهي إحدى القضايا الرئيسية التي ساعدت على العودة إلى البيت الأبيض.

وأعلن البيت الأبيض توقيف 593 مهاجرا غير نظامي الجمعة، بعد توقيف 538 الخميس، وقال إنه رحّل “مئات” المهاجرين بطائرات عسكرية.

وعلى سبيل المقارنة، في عهد الرئيس السابق جو بايدن، أجريت 270 ألف عملية ترحيل في العام 2024، وهو رقم قياسي في 10 سنوات، و113,400 عملية توقيف، أي بمتوسط 310 يوميا.

والجمعة، حطّت في غواتيمالا طائرتان عسكريتان أميركيتان تقلان غواتيماليين طردوا من الولايات المتحدة، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الدفاع. وقال معهد الهجرة في غواتيمالا إن رحلة مستأجرة وصلت أيضا إلى البلاد. ووصل مجموع المرحّلين بالطائرات الثلاث إلى 265 شخصا.

وقال البيت الأبيض الجمعة إن أربع رحلات جوية وصلت إلى المكسيك في اليوم السابق، في حين أعربت الحكومة المكسيكية عن استعدادها للتعاون لاستقبال مواطنيها المرحّلين من الولايات المتحدة.

وردا على سؤال حول تلك الرحلات قال ترامب “نحن نعيد المجرمين والأشرار”.

واتهم ترامب بايدن مرارا بالفشل في اتخاذ إجراءات صارمة ضد “غزو” المهاجرين الذين يعبرون الحدود الجنوبية مع المكسيك بشكل غير قانوني.

من جهة أخرى، اتخذ دونالد ترامب الجمعة سلسلة إجراءات ضد الإجهاض وبعث رسالة دعم لعشرات آلاف المتظاهرين المعارضين للإجهاض الذين ساروا في واشنطن خلال النهار، بعد خمسة أيام على تنصيب الجمهوري رئيسا للولايات المتحدة.

تأتي قرارات الإدارة الجمهورية الجديدة في يوم النسخة 52 من “المسيرة من أجل الحياة”، وهو عرض سنوي للحركة المناهضة للإجهاض في الولايات المتحدة التي دعمها ترامب الجمعة برسالة عبر الفيديو.

ووعد ترامب المتظاهرين بأنه “خلال فترة ولايتي الثانية، سنقاتل مجددا بفخر من أجل العائلات والحياة. سنحمي المكاسب التاريخية التي حققناها”.

وحقق ترامب فوزا آخر يتمثل في تعيين مشرّحه لمنصب وزير الدفاع بيت هيغسيث بعدما صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تسميته بفارق ضئيل.

دك-هغ-ست/الح/لين