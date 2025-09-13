ترامب يطالب دول الناتو بوقف شراء النفط من روسيا قبل فرض عقوبات أميركية عليها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إنه مستعد لفرض عقوبات كبيرة على روسيا، لكن بشرط أن تتفق كل دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) على وقف شراء النفط الروسي تماما، وأن تطبق عقوباتها عليها.

كما اقترح ترامب أن ينظر أعضاء التحالف في فرض رسوم جمركية تتراوح بين 50 و100 في المئة على الصين كوسيلة للمساعدة في إنهاء حرب روسيا في أوكرانيا.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال “أنا مستعد لفرض عقوبات كبيرة على روسيا عندما تتفق كل دول الناتو وتبدأ تنفيذ الأمر نفسه، وعندما تتوقف كل دول الناتو عن شراء النفط من روسيا”.

وكوسيلة لتجفيف الإيرادات التي تحتاج إليها موسكو لمواصلة حربها، هدّد ترامب روسيا مرارا بفرض عقوبات إضافية عليها بما في ذلك نهاية الأسبوع الماضي بعدما شنّ الكرملين أكبر هجوم جوي على أوكرانيا منذ بدء الحرب.

لكنه لم يقدم على ذلك حتى الآن، ما أثار إحباط كييف.

ووصف الرئيس الأميركي الذي التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي في ألاسكا، شراء دول حلف شمال الأطلسي النفط الروسي بأنه “أمر صادم” وقال إنه يضعف موقفها التفاوضي أمام موسكو.

وصرح “على كل حال، أنا مستعد لذلك عندما تكونون مستعدين. فقط أخبروني متى؟”.

كذلك، أثار ترامب احتمال فرض الناتو رسوما جمركية على الصين التي يشتبه في أنها عززت تعاونها الاستراتيجي مع موسكو.

وقال الرئيس الأميركي “أعتقد أن (عقوبات الناتو على روسيا)، بالإضافة إلى قيام الحلف كمجموعة بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 50% و100% على الصين، والتي ستُلغى بعد انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، سيكونان أيضا بمثابة مساهمة كبيرة في إنهاء هذه الحرب المميتة، والسخيفة أيضا” مشيرا إلى أن الصين لديها تأثير كبير على روسيا.

ومضى بالقول إنه إذا نفذ الحلف الذي يضم 32 بلدا عضوا “ما أقوله، فستنتهي الحرب بسرعة. وإلا، فأنتم تضيعون وقتي”.

