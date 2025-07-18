ترامب يطلب كشف وثائق من قضية إبستين في ظل احتجاجات لأنصاره

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من المتوقع أن تطلب وزيرة العدل الأميركية الجمعة رفع السرية القضائية عن وثائق تخص رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية، وهي قضية تسبب إحراجا للرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أيام.

يأتي ذلك غداة نشر صحيفة وول ستريت جورنال مقالا ينسب إلى ترامب كتابة رسالة فاحشة أرسلها في مطلع الألفية إلى جيفري إبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين.

وأعلن الرئيس الجمهوري بغضب مساء الخميس نيته رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة ومالكها، قطب الإعلام روبرت مردوك. كما طلب من وزيرة العدل الكشف عن جميع الشهادات “ذات الصلة” بالإجراءات القانونية المتعلقة بجيفري إبستين الذي عثر عليه مشنوقا في زنزانته عام 2019 بينما كان ينتظر محاكمته.

أكدت الوزيرة بام بوندي لاحقا أنها “مستعدة” لتطلب من القضاء، اعتبارا من الجمعة، رفع السرية عن الشهادات المُدلى بها في هذه القضية أمام هيئة محلفين كبرى. وفي النظام القضائي الأميركي، تتدخل هيئة المحلفين المشكلة من مواطنين يتم اختيارهم عشوائيا أثناء التحقيق، وتراجع الأدلة والشهادات لاتخاذ قرار بشأن توجيه اتهامات.

وقال ترامب مساء الخميس إن قرار نشر الشهادات سيتم “إذا وافقت المحكمة”.

لكن الوثائق “ستتعلق فقط بإبستين و(غيلين) ماكسويل”، شريكته التي تمت إدانتها قضائيا، وليس بأسماء أخرى، بحسب ما أفاد النائب الديموقراطي والمدعي العام الفدرالي السابق دانيال غولدمان عبر منصة إكس.

منذ أكثر من أسبوع، يواجه الرئيس الأميركي اتهامات من جانب بعض أنصاره بإغلاق الملف بسرعة كبيرة تثير تساؤلات.

– “أغبياء” –

أوقف جيفري إبستين في تموز/يوليو 2019 ووجهت إليه تهم الاستغلال الجنسي لقاصرات والتآمر لاستغلال قاصرات جنسيا.

وأدى موته إلى تأجيج عدد من النظريات غير المؤكدة التي تزعم أنه قُتل لمنع الكشف عن معلومات تتعلق بشخصيات بارزة.

وكان قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة قصيرة في عام 2008، بعد أن أقر بالذنب في التعامل مع عاهرات، بينهم قاصرات.

ومنذ سنوات، تطالب شخصيات مقربة من حركة “جعل أميركا عظيمة مجددا” (ماغا) التي يتزعمها ترامب، بنشر قائمة سرية مزعومة بأسماء أشخاص متورطين مع جيفري إبستين.

لكن قبل نحو عشرة أيام، أكدت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في تقرير مشترك عدم وجود أي دليل على وجود مثل هذه القائمة أو حدوث ابتزاز لشخصيات معينة.

وأثار ذلك موجة غضب لدى أنصار حركة “ماغا” على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعرب دونالد ترامب عن انزعاجه علنا من رد فعل هذا القسم من أنصاره، ووصفهم بـ”الأغبياء” وطلب منهم المضي قدما ونسيان قضية إبتسين، متهما في الآن نفسه الديموقراطيين بالوقوف وراء الاتهامات بشأن علاقته معه.

– رسالة إباحية –

لكن المقال الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال مساء الخميس يجعل من المستبعد دفن هذه القضية.

وبحسب الصحيفة، فإنّ غيلين ماكسويل شريكة جيفري إبستين، طلبت من عشرات من أصدقائه المقرّبين، وبينهم ترامب الذي كان آنذاك قطبا عقاريا، تقديم مساهمات لكتاب على هيئة سجلّ للزوار أُعدّ هدية لشريكها لمناسبة عيد ميلاده الخمسين.

وساهم ترامب يومها، بحسب الصحيفة، برسالة تنطوي على إباحية كغيرها من الرسائل التي تضمّنها الكتاب.

ووفق وول ستريت جورنال، فإنّ رسالة ترامب هي عبارة عن نصّ مطبوع على الآلة الكاتبة يقع في أسطر عدة ويحيط به رسم لامرأة عارية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ترامب وقّع الرسالة بخط يده أسفل خصر المرأة بحيث بدا توقيعه باسمه “دونالد” كأنه شعر العانة. وقالت وول ستريت جورنال إنها اطلعت على الرسالة، لكنها لم تعد نشرها.

وأعرب ترامب عن أسفه لأنّ الصحيفة أصرّت، رغم تحذيره إيّاها، على “نشر مقال كاذب وخبيث وتشهيري”، مؤكّدا أنّه “لو كانت هناك ذرّة من الحقيقة في خدعة إبستين، لكانت هذه المعلومات قد كُشفت قبل وقت طويل” من قبل خصومه السياسيين.

وأضاف الرئيس الأميركي عبر تروث سوشال “هذه ليست كلماتي… قلت لروبرت مردوك إنّها عملية احتيال، وإنّه ينبغي عدم نشر هذه القصة الكاذبة. ولكنه فعل والآن سأقاضيه”.

وكتب صباح الجمعة بالتوقيت المحلي على موقع تروث سوشال “أتطلع إلى سماع شهادة روبرت مردوك بشأن شكواي ضده وضد +كومة القمامة+ الصحافية هذه”.

سست/ناش-ح س/ب ق