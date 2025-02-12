ترامب يطلب من ملك الأردن الضغط على حماس بسبب خطورة الوضع في غزة

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واشنطن (رويترز) – قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من العاهل الأردني الملك عبد الله ضمان أن تدرك حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) “خطورة الموقف” إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول الموعد النهائي يوم السبت المقبل.

وأضاف البيت الأبيض في بيان “أكد الرئيس أن حماس يجب أن تطلق سراح جميع الرهائن، بما في ذلك جميع الأمريكيين، بحلول يوم السبت، وطلب مساعدة الملك في ضمان أن تدرك حماس، وكذلك زعماء المنطقة، خطورة الموقف”.

وأضاف أن الزعيمين عقدا “اجتماع عمل وديا ومثمرا في البيت الأبيض” يوم الثلاثاء.