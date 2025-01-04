ترامب يعتبر أن تنكيس الأعلام في يوم تنصيبه حدادا على كارتر يثير استياء الأميركيين

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اعتبر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الجمعة أنه “لا يمكن لأيّ أميركي أن يكون مسرورا” بالأعلام المنكسة عندما يتم تنصيبه هذا الشهر، مدّعيا أنّ الديموقراطيين يشعرون بالسعادة حيال هذا المشهد التشاؤمي.

وأمر الرئيس جو بايدن بتنكيس الأعلام لمدة 30 يوما على المباني الفدرالية تكريما للرئيس الراحل جيمي كارتر الذي توفي الأحد عن مئة عام وستقام له جنازة رسمية الأسبوع المقبل.

لكنّ ترامب استغرب كيف أنّ الأمة ستكون في حالة حداد في حفل تنصيبه وأدائه اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني/يناير، قبل عودته إلى البيت الأبيض بعد ولاية أولى مضطربة.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال “لا أحد يريد أن يرى هذا، ولا يمكن لأيّ أميركي أن يكون سعيدا بذلك”.

ووجّه الملياردير الجمهوري اتّهاما لا أساس له بأنّ الديموقراطيين “كلّهم” سعداء لأن “علمنا الأميركي الرائع سيكون منكّسا أثناء تنصيبي”.

وأضاف ترامب “هم لا يحبّون بلدنا، هم يفكّرون بأنفسهم فقط”، ملمّحا إلى إمكانية إصدار أمر بإعادة رفع الأعلام في يوم تنصيبه بقوله إن التنكيس “قد يحدث” ومنهيا كلامه بعبارة “لنرى كيف ستسير الأمور”.

لكنّ البيت الأبيض وضع حدّا لأيّ تكهّنات، إذ قالت المتحدّثة باسمه كارين جان-بيار ردّا على سؤال عمّا إذا كان من الممكن إعادة النظر بقرار بايدن تنكيس الأعلام “كلا”.

سمس/سام/بم