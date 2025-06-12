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ترامب يعتزم تحديد الرسوم الجمركية خلال أسابيع

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يعتزم الرئيس دونالد ترامب إبلاغ شركائه التجاريين بنسب الرسوم الجمركية الأحادية الجانب خلال الأسابيع المقبلة، مع اقتراب الموعد النهائي في تموز/يوليو لبدء فرض رسوم جمركية أعلى على عشرات الدول.

وصرح ترامب لصحافيين في ساعة متأخرة الأربعاء في مركز كينيدي بواشنطن حيث كان يحضر عرضا مسرحيا “سنبعث برسائل خلال أسبوع ونصف أو أسبوعين تقريبا إلى الدول لإبلاغها بمضمون القرار”. 

فرض ترامب في نيسان/أبريل رسوما جمركية بنسبة 10 %على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وكشف النقاب عن معدلات رسوم فردية أعلى على عشرات الاقتصادات، بينها الهند والاتحاد الأوروبي، علما بأنه سارع إلى تعليق قراره.

ومن المقرر أن ينتهي قرار التعليق في 9 تموز/يوليو، فيما تتواصل المفاوضات بين واشنطن وشركاء تجاريين.

وحتى الآن لم تعلن واشنطن سوى عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة، إلى جانب تخفيف موقت للرسوم الجمركية مع الصين. 

ولا يزال منسوب التوتر مرتفعا بين أكبر اقتصادين في العالم، واتهمت واشنطن بكين مؤخرا بالتباطؤ في إصدار الموافقات على تصدير المعادن النادرة.

وتسببت الرسوم الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها ترامب باضطراب الأسواق المالية وعرقلة سلاسل التوريد وأثرت سلبا على ثقة المستهلكين. 

وبينما تواجه العديد من قرارات رفع الرسوم تحديات طعونا أمام القضاء، رفض وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك المخاوف من أن هذه الرسوم قد تدفع الدول إلى إبطاء المفاوضات.

بيس/غد/غ ر

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