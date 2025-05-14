ترامب يعتزم مقابلة الشرع في السعودية قبل التوجه لقطر

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من جرام سلاتري وبيشا ماجد وآندرو ميلز

الرياض (رويترز) – من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية يوم الأربعاء، وذلك عقب إعلان مفاجئ بأن الولايات المتحدة سترفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا التي يقودها إسلاميون.

جاء ذلك بالرغم من أن المخاوف لا تزال مستمرة بشأن العلاقات التي كانت تربط في السابق قادة سوريا الحاليين بتنظيم القاعدة.

ورغم المخاوف التي تسود قطاعات من إدارته، قال ترامب يوم الثلاثاء في خطاب ألقاه بالرياض إنه سيرفع العقوبات عن سوريا. ووافق الرئيس الأمريكي على لقاء الشرع الذي سيزور الرياض لحضور اجتماعات مع مجلس التعاون الخليجي.

وتميز اليوم الأول لترامب في جولته بمنطقة الخليج التي تستغرق أربعة أيام بحفل براق وصفقات تجارية شملت تعهد السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، ومبيعات أسلحة أمريكية للملكة بقيمة 142 مليار دولار.

وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، يتوجه ترامب إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية يلتقي خلالها بأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومسؤولين آخرين. ومن المتوقع أن تعلن قطر، الحليف المهم لواشنطن، استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة.

تعارض إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة أيضا، تخفيف العقوبات عن سوريا، لكن ترامب قال يوم الثلاثاء إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المقربين منه، شجعاه على اتخاذ هذه الخطوة.

وسيكون تفاعله مع الشرع محط مراقبة عن كثب، إذ سيقيم المراقبون مدى جدية واشنطن في إعادة ضبط علاقاتها مع دمشق.

وكان الشرع في السابق قياديا في تنظيم القاعدة، لكنه قطع علاقته بالتنظيم في 2016. وفي ديسمبر كانون الأول، قاد قوات المعارضة التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد.

وتأتي زيارة ترامب للدوحة في أعقاب إعلان البيت الأبيض هذا الأسبوع اعتزامه قبول طائرة بوينج 747-8 ستكون مجهزة لتصير طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان) هدية من القطريين.

وستكون الطائرة الفاخرة واحدة من أغلى الهدايا التي تلقتها الحكومة الأمريكية على الإطلاق، ومن المقرر التبرع بها في النهاية لمكتبة ترامب الرئاسية. وأثارت غضب الديمقراطيين ومخاوف أمنية عبر عنها نواب من الحزبين. وقال بعض المسؤولين إنها قد تخلق شبهة فساد، حتى إذا لم يكن هناك شيء في المقابل.

وبينما لم تتضح بعد التفاصيل الدقيقة للاستثمارات التي تعتزم قطر إعلانها يوم الأربعاء، قال مصدر مطلع إنه من المتوقع أن تعلن الخطوط الجوية القطرية صفقة لشراء نحو 100 طائرة عريضة البدن من بوينج.

وبعد زيارة قطر، سيتوجه ترامب إلى أبوظبي للقاء قادة الإمارات يوم الخميس. ومن المقرر أن يعود إلى واشنطن يوم الجمعة، لكنه قال إنه قد يسافر إلى تركيا لحضور اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.