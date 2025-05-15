ترامب يعد بتعزيز العلاقات مع الإمارات في ختام جولته الخليجية

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من جرام سلاتري وآندرو ميلز وفيديريكو ماتشوني ويوسف سابا

أبوظبي (رويترز) – وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس بتوطيد العلاقات الأمريكية مع الإمارات خلال زيارة إلى أبوظبي من المتوقع أن تعزز التعاون بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وجاءت زيارة ترامب إلى الإمارات في ختام جولة خليجية بعدما أشاد خلال زيارته إلى قطر بخطط الدوحة لاستثمار 10 مليارات دولار في قاعدة العُديد الجوية الأمريكية.

وقال ترامب في لقاء مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان “ليس لدي أدنى شك في أن العلاقة ستزداد قوة وتطورا”.

وأضاف “زار أخوك الرائع واشنطن قبل بضعة أسابيع، وأطلعنا على بيانكم السخي بشأن 1.4 تريليون دولار” في إشارة إلى تعهد الإمارات باستثمار ذلك المبلغ في الولايات المتحدة على مدى 10 سنوات.

وكان ترامب يشير إلى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان الذي يشغل منصب مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات ورئيس مجلس إدارة اثنين من صناديق الثروة السيادية في أبوظبي.

وقال ترامب “كل ما استطيع قوله هو شكرا جزيلا لكم.. سنعمل جاهدين لنستحقها”.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد لترامب حرص الإمارات على “مواصلة تعزيز هذه الصداقة وتقويتها لمصلحة البلدين والشعبين” وقال مخاطبا ترامب “وجودكم هنا اليوم يؤكد أن هذا الحرص متبادل”.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد في وقت سابق من يوم الخميس ترامب في مطار أبوظبي قبل أن يزورا معا جامع الشيخ زايد الكبير بمآذنه وقبابه البيضاء.

وقال ترامب للصحفيين داخل المسجد الذي قال إنه كان مغلقا لهذا اليوم “إنه جميل جدا”.

وأضاف “هذه أول مرة يُغلقونه، تكريما للولايات المتحدة. هذا أفضل من تكريمي. هذا تكريم للوطن، وهي تحية عظيمة”.

ويتطلع قادة الإمارات للحصول على دعم أمريكي لتحويل الدولة الخليجية الغنية لرائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وذكرت رويترز يوم الأربعاء أن هناك اتفاقا مبدئيا بين الولايات المتحدة والإمارات يسمح للدولة الخليجية باستيراد 500 ألف وحدة سنويا من الرقائق الأكثر تقدما من إنتاج إنفيديا اعتبارا من العام الجاري.

ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز بناء الدولة لمراكز البيانات الضرورية للغاية لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. غير أن مصادر قالت إن هذا الاتفاق يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي لدى دوائر في الحكومة الأمريكية وربما تتغير بنوده.

وفي القصر الرئاسي، ظهر ترامب والشيخ محمد بن زايد في لقطات تلفزيونية وهما يتحدثان مع جنسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا.

وذكر ترامب يوم الخميس أنه سيعود على الأرجح إلى واشنطن يوم الجمعة بعد جولة إقليمية بدأت الثلاثاء الماضي لكنه عاد ليقول إن وجهته التالية “تكاد تكون غير معروفة – لأنه سيتلقى اتصالات تدعو إلى الحضور هنا أو هناك”.

وألمح ترامب إلى أنه من الممكن أن يتوقف في إسطنبول من أجل محادثات السلام بشأن أوكرانيا.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن البلدين وضعا اللمسات الأخيرة على اتفاق إطاري للتكنولوجيا من المتوقع توقيعه في وقت لاحق من يوم الخميس.

وأضاف المصدر أن الاتفاق يتطلب التزامات من الجانبين بشأن أمن التكنولوجيا، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حتى الآن.