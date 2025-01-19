ترامب يعلن أنه سيصدر مرسوما الإثنين لتجميد العمل بقانون حظر تيك توك

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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الأحد أنه سيصدر الإثنين فور تنصيبه مرسوما يجمّد بموجبه العمل بقانون حظر تطبيق تيك توك، مقترحا أن يستحوذ مساهمون أميركيون على 50% من الفرع الأميركي للتطبيق المملوك لشركة صينية.

وفي منشور على منصّته “تروث سوشل” للتواصل الاجتماعي” قال الملياردير الجمهوري “أودّ أن تكون للولايات المتّحدة حصة بنسبة 50% في ملكية مشتركة”، مشيرا إلى أنّ الأمر التنفيذي الذي سيُصدره سيتيح وقتا كافيا “لنتمكّن من عقد صفقة”، علما بأنّ التطبيق بات اعتبارا من السبت غير متاح في الولايات المتّحدة حيث يبلغ عدد مستخدميه 170 مليونا.

والقانون الذي أقرّه الكونغرس في 2024 دخل حيّز التنفيذ الأحد.

وقبيل بدء سريان القانون بات مستخدمو تيك توك في الولايات المتّحدة السبت يتلقون لدى محاولتهم الدخول إلى التطبيق الرسالة الآتية “لقد تم تطبيق قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة. هذا يعني أنه لم يعد بإمكانكم استخدام تيك توك في الوقت الحالي”.

ويلحظ القانون إمكان أن يرجئ الرئيس الأميركي لمدة 90 يوما تنفيذ الحظر من أجل إتاحة الوقت أمام العثور على مشتر للفرع الأميركي للتطبيق المملوك لشركة بايت دانس الصينية.

ورفضت الشركة الصينية حتى الآن بيع فرعها الأميركي.

وتيك توك الذي أطلق قبل عشر سنوات فقط أصبح تطبيقا لا غنى عنه للغالبية الكبيرة من مستخدمي الإنترنت اليافعين.

ودعا ترامب مزوّدي الإنترنت ومتاجر التطبيقات في الولايات المتّحدة إلى إعادة إتاحة التطبيق في الحال، مطمئنا إياهم إلى أنّ الأمر التنفيذي الذي سيصدره الإثنين سيعفيهم من أيّ عقوبة قد تفرض عليهم بسبب خرقهم للقانون.

وينصّ القانون على فرض غرامة باهظة للغاية على كلّ مزوّد خدمة إنترنت ومتجر تطبيقات يخرق هذا القانون، إذ تصل قيمة هذه الغرامة بالنسبة لمتاجر التطبيقات إلى خمسة آلاف دولار عن كلّ مستخدم.

ارب/بم/ب ق