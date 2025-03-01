مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

ترامب يعلن استعادة وثائق سرية ضبطها إف بي آي من مارالاغو

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن صناديق الوثائق السرية التي ضبطها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) من دارته في مارالاغو خلال تحقيق ضده في سوء تصرف محتمل أعيدت إليه، وإنه سيعرضها ذات يوم في مكتبته الرئاسية. 

وقال ترامب إن الصناديق التي كانت تحتوي على وثائق بالغة السرية وعرضته لاتهامات بنقلها معه عندما غادر البيت الأبيض مع انتهاء ولايته الأولى عام 2021، أعادتها وزارة العدل التي يقودها الآن أشخاص عيّنهم بنفسه. 

وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال “أعادت الوزارة للتو الصناديق التي أثار المختل جاك سميث ضجة كبيرة بشأنها”، في إشارة إلى المدعي الخاص الذي أشرف على قضية الوثائق.

وأضاف أن الصناديق “يتم نقلها إلى فلوريدا وستكون ذات يوم جزءا من مكتبة ترامب الرئاسية”، دون توضيح ما إذا كانت كل الوثائق التي كانت محفوظة في الصناديق في الأصل قد أعيدت.

وكرر ترامب موقفه بأنه “لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق” وأن القضية المرفوعة ضده كانت مطاردة سياسية. 

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي قد دهم منتجع مارالاغو في 2022 لاستعادة الوثائق التي اتهم سميث ترامب بحفظها في نادي الغولف في فلوريدا بعد مغادرة البيت الأبيض في العام السابق.

وأظهرت صور الوثائق السرية، والتي تضمنت سجلات من وزارة الدفاع (البنتاغون) ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، مكدسة بشكل عشوائي وغير آمن في حمام في المنتجع.

وكانت النيابة العامة لا تزال تتحرك عبر النظام القضائي عندما عاد ترامب إلى السلطة في 20 كانون الثاني/يناير. 

وبعد تسعة أيام أسقط سميث القضية، مشيرا إلى سياسة وزارة العدل المتمثلة بعدم توجيه الاتهام أو مقاضاة رئيس في منصبه. كما استقال من الوزارة.

بور-ست/غد/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية