ترامب يعلن التوصل الى اتفاق بشأن تيك توك

afp_tickers

3دقائق

أعلن الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء التوصل مع بكين إلى اتفاق بشأن تيك توك الذي تصر واشنطن على وجوب نقل ملكيته في الولايات المتحدة إلى جهة أميركية.

وقال ترامب لصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض للقيام بزيارة دولة إلى بريطانيا “لدينا اتفاق بشأن تيك توك. توصلت إلى اتفاق مع الصين. سأتحدث إلى الرئيس شي (جينبينغ) الجمعة لتأكيد كل الأمور”.

تم التفاوض على الاتفاق خلال محادثات استمرت يومين في مدريد بين وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ.

وتملك شركة “بايت دانس” ومقرها الصين تيك توك الذي يحظى بنحو ملياري مستخدم حول العالم.

وكان من المقرر أن يدخل قانون فدرالي أميركي ينص على بيع أو حظر تيك توك لأسباب تتعلق بالأمن القومي حيّز التنفيذ قبل يوم على تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني/يناير.

لكن الجمهوري الذي اعتمدت حملته الانتخابية عام 2024 بشكل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي وسبق أن عبر عن إعجابه بتيك توك، علق تطبيق الحظر.

وفي منتصف حزيران/يونيو، مدد ترامب المهلة النهائية المتاحة للتطبيق لمدة 90 يوما إضافيا للعثور على جهة غير صينية تشتريه وإلا فسيتم حظره في الولايات المتحدة.

وتنقضي مهلة هذا التمديد الأربعاء.

وقال ترامب للصحافيين “لدينا مجموعة من الشركات الكبيرة جدا التي ترغب بشرائه”.

ولم يحدد إن كان البيت الأبيض سيمدد المهلة النهائية لإتاحة الوقت لإتمام الاتفاق مع الصين.

وذكر مسؤول أميركي أن ترامب وضع الاتفاق كشرط للاجتماع مع الرئيس الصيني أثناء قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) المقررة في كوريا الجنوبية الشهر المقبل.

وبحسب شبكة “سي إن بي سي”، يتضمن الاتفاق مستثمرين جددا إلى جانب المستثمرين الحاليين في الشركة الصينية المالكة للمنصة.

وسيكون لشركة “اوراكل” العملاقة التي تلعب دورا رئيسيا حاليا في البنى التحتية لتيك توك في الولايات المتحدة، دورا مهما في هذه الترتيبات، بحسب ما أفادت مصادر “سي إن بي سي”.

بور-ارب/لين/غ ر