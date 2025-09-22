The Swiss voice in the world since 1935
ترامب يعلن اهتمام روبرت مردوك وابنه بالاستثمار في تيك توك في الولايات المتحدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إن قطب الإعلام روبرت مردوك وابنه الأكبر لاكلان قد يكونان من بين المستثمرين الذين سيتولون السيطرة على تيك توك في الولايات المتحدة.

منذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير، يسعى ترامب إلى انتزاع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة من يدَي الشركة الأم الصينية “بايت دانس” لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ولتحقيق ذلك، يتفاوض مع بكين بشأن بيع نشاطات التطبيق في الولايات المتحدة إلى اتحاد من المستثمرين الذين يصفهم بـ”الوطنيين” من بينهم حليفه لاري إليسون، رئيس شركة التكنولوجيا العملاقة أوراكل، ورجل الأعمال مايكل ديل.

والأحد، أضاف أسماء جديدة إلى القائمة.

وقال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز “هؤلاء أشخاص معروفون جدا. لاري إليسون هو واحد منهم (…) وكذلك مايكل ديل (…) وهناك أيضا رجل يدعى لاكلان”.

وأضاف “لاكلان مردوك (…) وعلى الأرجح سيكون روبرت ضمن المجموعة”.

ولاكلان مردوك، رئيس قناة فوكس نيوز، هو الابن الأكبر لروبرت مردوك الذي بنى إمبراطورية إعلامية امتدت عبر الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
