ترامب يعلن اهتمام روبرت مردوك وابنه بالاستثمار في تيك توك في الولايات المتحدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إن قطب الإعلام روبرت مردوك وابنه الأكبر لاكلان قد يكونان من بين المستثمرين الذين سيتولون السيطرة على تيك توك في الولايات المتحدة.

منذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير، يسعى ترامب إلى انتزاع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة من يدَي الشركة الأم الصينية “بايت دانس” لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ولتحقيق ذلك، يتفاوض مع بكين بشأن بيع نشاطات التطبيق في الولايات المتحدة إلى اتحاد من المستثمرين الذين يصفهم بـ”الوطنيين” من بينهم حليفه لاري إليسون، رئيس شركة التكنولوجيا العملاقة أوراكل، ورجل الأعمال مايكل ديل.

والأحد، أضاف أسماء جديدة إلى القائمة.

وقال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز “هؤلاء أشخاص معروفون جدا. لاري إليسون هو واحد منهم (…) وكذلك مايكل ديل (…) وهناك أيضا رجل يدعى لاكلان”.

وأضاف “لاكلان مردوك (…) وعلى الأرجح سيكون روبرت ضمن المجموعة”.

ولاكلان مردوك، رئيس قناة فوكس نيوز، هو الابن الأكبر لروبرت مردوك الذي بنى إمبراطورية إعلامية امتدت عبر الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.

