ترامب يعلن توقيف المشتبه به في قتل تشارلي كيرك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه تم توقيف المشتبه به في قتل الناشط اليميني تشارلي كيرك بعد عملية بحث واسعة النطاق.

وقال ترامب لشبكة “فوكس نيوز” في مقابلة على الهواء مباشرة “سلّمه شخص مقرّب منه جدا”.

وأضاف أن الشخص الذي سلّمه “كان على صلة بأجهزة إنفاذ القانون، ومؤمن، إنه قس، اصطحبه إلى ضابط أميركي كان رائعا. توجهوا إلى مقر الشرطة وهو هناك الآن”.

قتل المسلّح كيرك البالغ 31 عاما الذي حشد دعم الشباب لترامب، بطلقة واحدة أثناء تجمّع في جامعة يوتا الأربعاء.

وشارك مئات العناصر من 20 وكالة لإنفاذ القانون في عملية البحث عن القاتل.

وأظهرت صور نُشرت الخميس رجلا يضع قبعة بيسبول سوداء اللون ونظارات شمسية ويرتدي على ما يبدو سروال جينز مع قميص مزيّن برسمة عليها العلم الأميركي.

وتعتقد الشرطة أن المهاجم أطلق رصاصة واحدة من سطح مبنى يقع على بعد 180 مترا، وأصاب كيرك في العنق.

وأظهر تسجيل مصوّر أثناء المؤتمر الصحافي شخصا يركض على سطح مبنى في الجامعة قبل أن يقفز إلى الأرض ويتوجّه نحو أشجار خارج الحرم الجامعي، وهو الموقع حيث عُثر على ما يبدو على بندقية عالية الطاقة.

– عقوبة الإعدام؟ –

وأفاد حاكم يوتا سبنسر كوكس بأن الولاية ستسعى لتطبيق عقوبة الإعدام بحق القاتل.

وفي مؤشر على الطبيعة السياسية لعملية القتل، نُقل نعش كيرك إلى مدينته فينيكس على متن طائرة نائب الرئيس جاي دي فانس الرسمية.

وأظهر تسجيل مصوّر نائب الرئيس يضع يديه على النعش أثناء حمله إلى طائرة “إير فورس2”.

وأعرب الطلاب في جامعة “يوتا فالي” الخميس عن صدمتهم ومخاوفهم من تعمّق الانقسامات السياسية في أنحاء البلاد.

وقال ديف سانشيز (26 عاما) لفرانس برس إن مشاهدة عملية القتل جعلته “يشعر بالغثيان”.

وأضاف “نتابعه طوال الوقت لذا نشعر وكأن أحد أفراد العائلة، شقيق لنا، قتل”.

وحضر مئات الأشخاص الذين وضعوا قبعات “ماغا” (اختصار شعار حركة ترامب “أعيدوا لأميركا عظمتها”) ورفعوا الأعلام الأميركية، وقفة بالشموع في أوريم مساء الخميس حيث صلوا ووقفوا دقيقة صمت.

وقال جوناثان سيلفا (35 عاما) لفرانس برس “ما حدث جنون.. إنه أمر سريالي تماما”.

شارك كيرك الذي اعتبره أنصاره “شهيدا”، في تأسيس حركة “تورنينغ بوينت يو أس إيه” الشبابية عام 2012 للترويج لوجهات النظر المحافظة في أوساط الشباب حيث جعلته طبيعته الاستعراضية متحدثا مفضلا على الشبكات التلفزيونية.

واستغل كيرك، وهو أب لطفلين، ظهوره على “تيك توك” و”إنستغرام” و”يوتيوب” لحشد الدعم للسياسات المناهضة للهجرة والمسيحية وحيازة السلاح ونشر مقتطفات محررة بعناية لتفاعلاته أثناء النقاشات خلال المناسبات العديدة التي حضرها في الجامعات.

وساد مزيج من الحزن والغضب في الأوساط الإعلامية اليمينية إذ استذكر المساهمون في محتواها الأثر الذي تركه كيرك في حياتهم.

