ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا ويحصل على استثمارات 600 مليار دولار من السعودية

reuters_tickers

6دقائق

من جرام سلاتري وبيشا ماجد ويوسف سابا ونفيسة الطاهر

الرياض (رويترز) – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أنه سيرفع العقوبات المفروضة منذ فترة طويلة على سوريا فيما حصل على تعهدات من السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن واشنطن وافقت على بيع أسلحة للسعودية بقيمة 142 مليار دولار تقريبا، واصفا الصفقة بأنها “أكبر اتفاق للتعاون الدفاعي” أبرمته واشنطن على الإطلاق.

ويمثل الإعلان المفاجئ عن رفع العقوبات على سوريا دفعة كبيرة لبلد مزقته الحرب الأهلية التي دامت أكثر من عقد. وأطاحت قوات المعارضة السورية بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وفي حديثه من الرياض، قال ترامب إن قراره جاء بناء على طلب من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والحاكم الفعلي للسعودية، لرفع العقوبات.

وقال ترامب “ماذا عساي أن أفعل لولي العهد” مما أثار ضحكات بين الحضور. وأضاف “العقوبات أدت وظيفة مهمة، لكن حان الوقت الآن لكي تمضي البلاد قدما”.

وصنفت الولايات المتحدة سوريا دولة راعية للإرهاب في عام 1979، وفرضت عليها مزيدا من العقوبات في عام 2004، وفرضت عقوبات أخرى بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على منصة إكس “يمثل هذا التطور نقطة تحول محورية للشعب السوري، بينما نتجه نحو مستقبل من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار الحقيقية بعد سنوات من الحرب المدمرة”.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب وافق على لقاء سريع مع الشرع في السعودية يوم الأربعاء.

ووقع ترامب وولي العهد السعودي اتفاقا يشمل قطاعات الطاقة والدفاع والتعدين ومجالات أخرى. وسعى ترامب إلى تعزيز العلاقات مع السعوديين بهدف تحسين العلاقات الإقليمية مع إسرائيل ومواجهة النفوذ الإيراني.

وجاء في بيان بشأن تفاصيل الاتفاق أنه يتضمن صفقات مع أكثر من 12 شركة دفاع أمريكية في مجالات تشمل الدفاع الجوي والصاروخي، وتعزيز قدرات القوات الجوية وتطوير مجال الفضاء، والأمن البحري، والاتصالات.

وقال ولي العهد السعودي في كلمة ألقاها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي الذي عقد في الرياض بمناسبة زيارة ترامب “اليوم نعمل على فرص شراكة بحجم 600 مليار دولار، من بينها اتفاقات تزيد على 300 مليار دولار تم الإعلان عنها خلال هذا المنتدى”.

وأضاف “سنعمل خلال الشهور القادمة على المرحلة الثانية لإتمام بقية الاتفاقات لرفعها إلى تريليون دولار”.

والسعودية من بين أكبر عملاء الأسلحة الأمريكية.

وذكرت رويترز في أبريل نيسان أن الولايات المتحدة تستعد لبيع حزمة أسلحة للمملكة تزيد على 100 مليار دولار.

وقال ترامب خلال اجتماعه في الرياض مع ولي العهد “أعتقد حقا أن هناك مودة كبيرة بيننا”.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن الولايات المتحدة والسعودية ناقشتا احتمال شراء الرياض لطائرات إف-35 المقاتلة التي يُعتقد منذ فترة طويلة أن المملكة مهتمة بالحصول عليها.

ولم يتضح بعد إذا كانت هذه الطائرات ضمن الصفقة التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء.

وسيتوجه ترامب الذي يرافقه نخبة من قادة الأعمال منهم الملياردير إيلون ماسك من الرياض إلى قطر غدا الأربعاء، ثم الإمارات يوم الخميس.

ولا يتضمن برنامج الجولة زيارة إسرائيل، مما أثار تساؤلات حول مكانة الحليف الوثيق في أولويات واشنطن. وينصب تركيز الجولة على الاستثمار وليس على المسائل الأمنية في الشرق الأوسط.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في افتتاح المنتدى “رغم أن الطاقة لا تزال حجر الزاوية في علاقتنا، توسعت الاستثمارات وفرص الأعمال في المملكة وتضاعفت أضعافا مضاعفة”.

وأضاف قبل وصول ترامب “وبالتالي… حين يتحد السعوديون والأمريكيون تحدث أمور جيدة جدا… وتحدث في أغلب الأحيان أمور عظيمة عندما تتحقق هذه المشروعات المشتركة”.

ووعد ترامب في منتدى الاستثمار بتعزيز العلاقات مع السعودية.

وظهر ترامب وهو يتحدث مع ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادي في المملكة) وأمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، إلى جانب الفالح في أثناء تجوله في قاعة عرضت نماذج لمشروعات تنموية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في المملكة.

وجاء في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب وصف ولي العهد السعودي بأنه صديق، وقال إن علاقتهما طيبة وإن الاستثمار السعودي سيساعد في خلق فرص عمل في الولايات المتحدة.