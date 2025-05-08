ترامب يعلن عن اتفاق تجاري تاريخي مع المملكة المتحدة

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كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس عن التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا يمثل أول اختراق في حرب الرسوم الجمركية التي هزت العالم.

وقال ترامب في اتصال هاتفي من المكتب البيضوي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن الاتفاق سيكون الأول من بين اتفاقات ستلي مع دول أخرى.

ومن شأن الاتفاق أن يخفض الرسوم الجمركية على الصلب والسيارات البريطانية، لكن الضريبة الأساسية البالغة 10% على السلع البريطانية ستبقى قائمة.

وفي المقابل، ستفتح بريطانيا أسواقها أمام لحوم البقر ومنتجات المزارع الأميركية على الرغم من مخاوف المستهلكين بشأن جودتها.

وقال ترامب في البيت الأبيض “أعلن بحماسة أننا توصلنا إلى اتفاق تجاري تاريخي مع المملكة المتحدة”.

أضاف “الاتفاق يتضمن زيادة في فتح الأسواق أمام صادرات أميركية بمليارات الدولارات، وخصوصا في مجال الزراعة”.

وقال ستارمر إن هذا اليوم كان “يوما تاريخيا مذهلا حقا”، مشيرا إلى أنه تزامن مع الذكرى الثمانين ل”يوم النصر” للحلفاء، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة، على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

ويخفض الاتفاق التجاري الرسوم الجمركية على صادرات السيارات البريطانية من 27,5 إلى 10%.

أضاف ستارمر خلال زيارة لمصنع جاكوار لاند روفر في منطقة ميدلاندز بوسط بريطانيا “هذا خفض هائل ومهم”.

وقال الجانبان إنه سيكون هناك مزيد من المفاوضات بشأن اتفاق أكثر شمولا، لكن ترامب نفى المبالغة في تقدير أهمية الاتفاق.

وجاء الاتفاق عقب مساع دبلوماسية لرئيس الوزراء البريطاني الذي زار البيت الأبيض في شباط/فبراير حاملا دعوة رسمية لترامب للقاء الملك تشارلز الثالث في زيارة دولة ثانية غير مسبوقة.

– “مزيد من المفاوضات” –

وشبه مسؤول حكومي بريطاني الاتفاق بـ”وثيقة شروط عامة” ستتضمن ما تم الاتفاق عليه، كما ستضع إطارا يُبين المجالات التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من النقاش.

ويتناول الاتفاق قطاعات محددة بدلا من أن يكون اتفاقية شاملة للتبادل الحر سعت إليها المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 2020، حسبما قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه.

وأضاف المصدر “سيكون هناك مزيد من المفاوضات”.

ومن شأن اتفاق مع الولايات المتحدة أن يمثل إنجازا جديدا لستارمر بعدما أبرمت بريطانيا هذا الأسبوع اتفاقا للتبادل الحر مع الهند، هو الأكبر من نوعه لبريطانيا منذ بريكست.

واعتبر ترامب ستارمر، الذي فاز مثله في الانتخابات العام الماضي، مفاوضا قويا عقب زيارة الأخير إلى واشنطن في شباط/فبراير.

وفرض ترامب رسوما جمركية بحد أدنى نسبته 10 في المئة على الواردات من مختلف دول العالم، بما في ذلك بريطانيا. لكنه جمد موقتا فرض رسوم بنسب أعلى فرضها على عشرات الدول، إفساحا في المجال أمام مفاوضات.

وترخي سياسات ترامب التجارية بظلالها على صناعة الأفلام التي تُعد من أبرز صادرات بريطانيا في قطاع الخدمات.

ولطالما كان التوصل لاتفاقية لفترة ما بعد بريكست مع الولايات المتحدة أولولية لبريطانيا.

وتحرص لندن على إبرام اتفاق مع واشنطن قبل قمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 19 أيار/مايو تهدف لإعادة ضبط العلاقات مع التكتل القاري المؤلف من 27 دولة.

ومن ناحيته يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

واقترحت بروكسل الخميس فرض رسوم جمركية على الطائرات والسيارات الأميركية في حال فشل المحادثات.

بور-دك/غد-سام/ب ق