ترامب يغيّر اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب

أعلن البيت الأبيض الخميس أنّ الرئيس دونالد ترامب سيوقّع الجمعة أمرا تنفيذيا يسمح بإطلاق اسم “وزارة الحرب” على وزارة الدفاع، وذلك تنفيذا لوعد أطلقه أخيرا.

وقالت الرئاسة الأميركية في رسالة تلقّتها وكالة فرانس برس إنّ ترامب سيوقّع “أمرا تنفيذيا يهدف إلى إعادة اعتماد الاسم التاريخي +وزارة الحرب+ كاسم ثان لوزارة الدفاع”.

وأضافت أنّ هذا الاسم الإضافي سيحلّ محلّ الاسم الأساسي ما أن تنتهي الإجراءات اللازمة لذلك ولا سيّما في الكونغرس.

وأوضحت الرسالة أنّ المرسوم يأمر وزير الدفاع بيت هيغسيث باتّخاذ كلّ الإجراءات، ولا سيّما لدى السلطة التشريعية، بما يكفل “تغيير اسم وزارة الدفاع الأميركية بشكل نهائي إلى وزارة الحرب”.

وفي نهاية آب/أغسطس أعلن ترامب عزمه على استعادة التسمية التي كانت قائمة من 1789 إلى 1949.

وقال الرئيس الجمهوري يومها للصحافيين إنّ “اسم +الدفاع+ دفاعي أكثر من اللازم، ونحن نريد أن نكون هجوميّين أيضا”، ملمّحا إلى أنّ تغيير هذا اسم الوزارة يحتاج إلى تصويت في الكونغرس.

وبرّر البيت الأبيض رغبة ترامب بتغيير الاسم بالقول إنّ “الرئيس يرى أنّ هذه الوزارة ينبغي أن تحمل اسما يعكس قوتها التي لا تضاهى وقدرتها على حماية المصالح الوطنية”، مذكّرا بأنّ الولايات المتّحدة تمتلك أكبر جيش في العالم.

وبحسب البيت الأبيض، فإنّ الهدف هو فرض “السلام من خلال القوة” وضمان “احترام العالم للولايات المتحدة مرة أخرى”.

او/بم