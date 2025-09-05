The Swiss voice in the world since 1935
ترامب يغيّر اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن البيت الأبيض الخميس أنّ الرئيس دونالد ترامب سيوقّع الجمعة أمرا تنفيذيا يسمح بإطلاق اسم “وزارة الحرب” على وزارة الدفاع، وذلك تنفيذا لوعد أطلقه أخيرا.

وقالت الرئاسة الأميركية في رسالة تلقّتها وكالة فرانس برس إنّ ترامب سيوقّع “أمرا تنفيذيا يهدف إلى إعادة اعتماد الاسم التاريخي +وزارة الحرب+ كاسم ثان لوزارة الدفاع”.

وأضافت أنّ هذا الاسم الإضافي سيحلّ محلّ الاسم الأساسي ما أن تنتهي الإجراءات اللازمة لذلك ولا سيّما في الكونغرس.

وأوضحت الرسالة أنّ المرسوم يأمر وزير الدفاع بيت هيغسيث باتّخاذ كلّ الإجراءات، ولا سيّما لدى السلطة التشريعية، بما يكفل “تغيير اسم وزارة الدفاع الأميركية بشكل نهائي إلى وزارة الحرب”.

وفي نهاية آب/أغسطس أعلن ترامب عزمه على استعادة التسمية التي كانت قائمة من 1789 إلى 1949.

وقال الرئيس الجمهوري يومها للصحافيين إنّ “اسم +الدفاع+ دفاعي أكثر من اللازم، ونحن نريد أن نكون هجوميّين أيضا”، ملمّحا إلى أنّ تغيير هذا اسم الوزارة يحتاج إلى تصويت في الكونغرس.

وبرّر البيت الأبيض رغبة ترامب بتغيير الاسم بالقول إنّ “الرئيس يرى أنّ هذه الوزارة ينبغي أن تحمل اسما يعكس قوتها التي لا تضاهى وقدرتها على حماية المصالح الوطنية”، مذكّرا بأنّ الولايات المتّحدة تمتلك أكبر جيش في العالم.

وبحسب البيت الأبيض، فإنّ الهدف هو فرض “السلام من خلال القوة” وضمان “احترام العالم للولايات المتحدة مرة أخرى”.

الأكثر مناقشة

يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
