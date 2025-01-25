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ترامب يقول إنه سيطلب من السعوديين مزيدا من الاستثمارات

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لاس فيجاس (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه سيطلب من السعودية استثمار حوالي تريليون دولار في الولايات المتحدة، ارتفاعا من 600 مليار دولار تعهد السعوديون باستثمارها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس أن ولي العهد أكد أن المملكة ترغب في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في السنوات الأربع المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أيضا أنه قد يفكر في إعادة الانضمام إلى منظمة الصحة العالمية.

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