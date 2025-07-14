ترامب يقول إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوع

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه يأمل أن تُفضي المحادثات الرامية إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى نتائج ملموسة خلال الأسبوع الجاري.

وتدعم الولايات المتحدة مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يشمل إطلاق سراح الرهائن في غزة على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة من القطاع بالإضافة إلى استئناف مفاوضات تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي.

وقال ترامب للصحفيين “نحن نجري محادثات ونأمل أن نتمكن من تسوية الأمر خلال الأيام المقبلة”.