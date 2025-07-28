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ترامب يقول كثيرون يتضورون جوعا في غزة ويتعهد بإنشاء مراكز للطعام

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من نضال المغربي وأوليفيا لو بويدفان

القاهرة/جنيف (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة مشيرا إلى أن بوسع إسرائيل بذل المزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية، في الوقت الذي يجد فيه الفلسطينيون صعوبة لإطعام أطفالهم بعد يوم من إعلان إسرائيل عن خطوات لتحسين إيصال الإمدادات.

مع اقتراب عدد القتلى جراء الحرب المستمرة منذ عامين في غزة من 60 ألفا، تقول السلطات الصحية في القطاع إن عددا متزايدا من الناس يموتون بسبب الجوع وسوء التغذية، حيث صدمت صور الأطفال الجائعين العالم وأججت انتقادات دولية لإسرائيل بسبب تدهور الأوضاع بشدة.

ووصف ترامب المجاعة في غزة بأنها حقيقية، مما يضعه على خلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال يوم الأحد “لا توجد مجاعة في غزة” وتعهد بمواصلة قتال حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وهو تصريح أعاد نشره على موقع إكس يوم الاثنين.

وقال ترامب، الذي كان يتحدث خلال زيارة إلى اسكتلندا، إن إسرائيل تتحمل الكثير من المسؤولية عن تدفق المساعدات، وإنه يمكن إنقاذ الكثير من الناس. وقال “لديكم الكثير من الناس الذين يتضورون جوعا”.

وأضاف ترامب “سنقوم بإنشاء مراكز للطعام”، بدون أسوار أو حدود لتسهيل الوصول إليها. وأضاف أن الولايات المتحدة ستعمل مع دول أخرى لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة، بما في ذلك الغذاء والصرف الصحي.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن التفاصيل الإضافية بشأن مراكز الطعام “ستعلن قريبا”.

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