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ترامب يقيم عشاءً لمستثمري العملات المشفرة وسط انتقادات بالفساد

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أقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس عشاء مغلقا في نادي الغولف الذي يملكه قرب واشنطن، جمع كبار المستثمرين في عملته المشفرة ما أثار انتقادات من مشرّعين ديموقراطيين وناشطين اعتبروا ذلك “فسادا” صارخا.

وحضر العشاء 220 من أكبر حاملي العملة $TRUMP، وخصّت الفعالية كبار 25 مستثمرا بجلسة خاصة، وفق ما أفاد الموقع الالكتروني للحدث، وسط تداخل مفترض لسلطته الرئاسية مع مصالحه التجارية.

أطلق ترامب العملة $TRUMP قبل ثلاثة أيام من تنصيبه، ما رفع ثروته بالمليارات وأثار تساؤلات أخلاقية. وردّ البيت الأبيض بأن ترامب حضر بصفته “الشخصية”.

في الخارج رفع متظاهرون لافتات كتب عليها “أوقفوا فساد العملات المشفرة”، فيما وصفت السناتور إليزابيث وارن الفعالية بـ”حفلة فساد”، متهمة ترامب باستخدام المنصب لجني الأرباح.

وكان من بين الحاضرين رجل الأعمال الصيني الأصل جاستن سَن، مؤسس العملة ترون (TRON) والذي وعد بضخ 93 مليون دولار في مشاريع مرتبطة بترامب، بينها 20 مليونا في العملة $TRUMP. وخضع سَن لتحقيق أميركي يتعلق بالتلاعب بالأسواق، لكن الجهات الناظمة التي يسيطر عليها أفراد معينون من ترامب علقت في شباط/فبراير الاجراءات لـ60 يوما للتفاوض على تسوية.

ونشر سَن مقطعا مصورا من داخل “صالة كبار الشخصيات”، قال فيه إنه بانتظار ترامب.

من جهته، اعتبر جاستن أونغا من منظمة “أوقفوا فساد المال السياسي” العشاء مثالا صارخا على استفادة ترامب من الرئاسة بينما يزعزع الاقتصاد الأميركي.

وقال “هذا ليس مجرد باب خلفي للفساد، بل مدخل رئيسي مفروش بالسجاد الأحمر”.

وتزامن العشاء مع دفع مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قانون جديد أطلق عليه “جينياس” (GENIUS) ينظم العملات المشفرة، في خطوة طالما طالب بها هذا القطاع.

في الوقت نفسه، وسّع ترامب وأبناؤه دونالد جونيور وإريك، استثماراتهم في العملات الرقمية، عبر شركة جديدة أطلق عليها “وورلد ليبرتي فاينانشال”، عقدت شراكات مع مستثمرين من الشرق الأوسط.

واتخذ ترامب خطوات ملموسة لتقليل الحواجز التنظيمية، بما في ذلك الأمر التنفيذي بإنشاء “احتياطي بيتكوين استراتيجي” للممتلكات الحكومية من العملة الرقمية الرائدة.

وسجل سعر البيتكوين قفزة غير مسبوقة الخميس متجاوزا 111 ألف دولار، قبل أن يتراجع بشكل طفيف.

ارب/غد/الح

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