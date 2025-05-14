ترامب يلتقي في الرياض الأربعاء قادة الخليج والرئيس السوري قبل توجهه إلى قطر

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يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض الأربعاء قادة دول الخليج والرئيس السوري الانتقالي قبل أن يتوجّه إلى قطر، المحطة الثانية في جولته الخارجية الأولى التي طغى عليها جدل بسبب عزمه على قبول طائرة بوينغ فخمة هدية من الدوحة لتحلّ محلّ الطائرة الرئاسية الحالية.

كما من المقرر أن “يُلقي التحية” ويلتقي ولو لوقت وجيز الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع خلال يومه الثاني والأخير في الرياض، بعد أن تعهد رفع العقوبات المفروضة على دمشق خلال خطابه في منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي.

وقال ترامب وسط تصفيق حار “سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم” للنمو.

وأضاف “هذا ما أفعله من أجل ولي العهد”، قبل أن ينضم إليه لاحقا على المنصة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويأتي اللقاء رغم الشكوك حيال مسار الأمور في سوريا من قبل إسرائيل، الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة، والتي شنت ضربات عسكرية على الدولة المجاورة قبل سقوط بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر وبعده.

كما سيلتقي ترامب بقادة وممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي الست: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان.

ويأتي هذا اليوم الدبلوماسي المزدحم غداة يوم شهد إبرام اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات، حيث وقّعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مجموعة من الصفقات في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والأسلحة والتكنولوجيا.

وأعلن البيت الأبيض أن الرياض ستشتري أسلحة بقيمة تقارب 142 مليار دولار، في ما وصفه “بأكبر صفقة أسلحة في التاريخ”.

وأعلنت واشنطن أن شركة “داتا فولت” السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في مشاريع متعلقة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

كما ستستثمر شركات تقنية، منها غوغل، في كلا البلدين، وهو خبر سعيد للمملكة الخليجية الثرية التي لطالما واجهت قيودا في الحصول على التكنولوجيا الأميركية المتقدمة.

– جدل الطائرة القطرية –

ومن المقرر أن يتوجه ترامب إلى الدوحة منتصف النهار تقريبا.

واستضافت الإمارة الخليجية الصغيرة التي تضم قاعدة جوية أميركية مترامية الأطراف، محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف إنهاء الحرب المدمّرة في غزة.

لكنّ الزيارة شابها جدل كبير بعد أنباء عن اعتزام ترامب قبول طائرة فخمة بقيمة 400 مليون دولار هدية من العائلة الحاكمة في قطر.

وتثير هذه الخطوة تساؤلات دستورية وأخلاقية كبيرة في الولايات المتّحدة، بالإضافة إلى مخاوف أمنية بشأن استخدام طائرة تبرّعت بها دولة أجنبية كطائرة رئاسية.

والثلاثاء، ندّد زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر بالأمر، واصفا ذلك بأنه “فساد خالص”، ومعلنا أنه سيعمل على تعطيل تثبيت جميع الأشخاص الذين اختارهم ترامب لمناصب في وزارة العدل.

وقال السناتور المتحدر من نيويورك في خطاب نشره مكتبه ومن المقرر أن يلقيه في المجلس الثلاثاء “هذا ليس مجرد فساد خالص، بل هو أيضا تهديد خطر للأمن القومي”.

وتأتي زيارة ترامب لقطر بعد أيام قليلة من تفاوض واشنطن مباشرة مع حماس لتأمين إطلاق سراح الرهينة الأميركي-الإسرائيلي عيدان ألكسندر.

وتوصلت قطر، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، لكنه فشل في إنهاء الحرب في شكل دائم.

وانتهت المرحلة الأولى من الهدنة في أوائل آذار/مارس، مع عجز الجانبين عن رسم مسار للمضي قدما، حيث استأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية على قطاع غزة، وأوقفت المساعدات، وتعهدت استعادة السيطرة على القطاع.

والثلاثاء، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن الجيش سيدخل غزة “بكل قوته” في الأيام المقبلة، مؤكدا أنه “لا يوجد وضع سنقوم فيه بوقف الحرب. قد تكون هناك هدنة مؤقتة”.

ويختتم ترامب جولته الخليجية بمحطة أخيرة في أبوظبي في وقت لاحق من الأسبوع.

دس/هت/ع ش/بم