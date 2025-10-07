ترامب يلتقي يوم الثلاثاء برهينة إسرائيلي أمريكي أفرجت عنه حماس في مايو

reuters_tickers

2دقائق

واشنطن (رويترز) – قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي يوم الثلاثاء مع الرهينة الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر الذي أفرجت عنه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في مايو أيار وسط اعتقاد بأنه آخر الرهائن الأمريكيين الأحياء من بين الذين احتجزهم المسلحون في غزة.

وتحل يوم الثلاثاء الذكرى السنوية الثانية للهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن الهجوم الإسرائيلي اللاحق على القطاع أسفر عن مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، ويُخشى أن يكون آلاف آخرون مدفونين تحت الأنقاض.

ويأتي اجتماع ترامب مع ألكسندر بعدما أعلن الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي عن خطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع. ومن المقرر أن يلتقي ترامب وألكسندر في الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء في البيت الأبيض.

وكان وفدان من إسرائيل وحماس قد عقدا مفاوضات غير مباشرة في مصر يوم الاثنين حول خطة ترامب تناولت قضايا خلافية مثل المطالبة بانسحاب إسرائيل ونزع سلاح حماس.

وأيد الطرفان المبادئ العامة التي تقوم عليها خطة ترامب التي حظيت بدعم قوى عربية وغربية.

ولكن الاقتراح واجه انتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن فكرة تشكيل لجنة حكم انتقالي تكون تحت إشراف هيئة يرأسها ترامب وتضم توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق الذي اشتهر بدوره في غزو العراق الذي استند إلى اتهامات كاذبة بامتلاك بغداد أسلحة دمار شامل.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)