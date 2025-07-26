ترامب يلعب الغولف في إسكتلندا فيما معارضو زيارته يتظاهرون

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خرج المئات يتظاهرون السبت في إدنبره وأبردين احتجاجا على زيارة دونالد ترامب لإسكتلندا، فيما كان الرئيس الأميركي يلعب الغولف في منتجعه في تورنبيري وسط تدابير أمنية مشددة.

وقصد الرئيس الأميركي المنتجع الفخم الذي تملكه مجموعته العائلية في تورنبيري للعب الغولف مع ابنه إريك في طقس ماطر، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

مع وصول ترامب مساء الجمعة، تحولت هذه المنطقة الهادئة الواقعة في جنوب غرب إسكتلندا إلى حصن حقيقي، مع إغلاق طرقات وإقامة نقاط تفتيش.

وجابت دوريات للشرطة والجيش صباح السبت ميدان الغولف والشواطئ والتلال المحيطة به.

وقبل أن يظهر ترامب في حدائق الملعب، تم تفتيش اللاعبين.

وحطت طائرة الرئيس مساء الجمعة في مطار بريستويك المجاور، فيما تجمع بضع مئات الفضوليين لمشاهدة الضيف الشهير وطائرته الرئاسية.

وتجمع المئات قبل حلول الظهر أمام القنصلية الأميركية في إدنبره، عاصمة إسكتلندا، وفي أبردين، رئتها الاقتصادية التي يملك ترامب قربها ميدان غولف ثان سيتوجه إليه لاحقا خلال زيارته.

ونظمت هذه التظاهرات بدعوة من “ائتلاف أوقفوا ترامب”.

ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها “إسكتلندا تكره ترامب” فيما لوح آخرون بأعلام فلسطينية.

وفي أبردين رفع رجل لافتة عليها وجه الرئيس الأميركي أحمر اللون وله قرنا الشيطان، بحسب مشاهد صورتها وكالة فرانس برس.

وأعرب ترامب في مناسبات عدة عن حبه لإسكتلندا حيث ولدت أمّه ونشأت، لكن سياسته والاستثمارات المحلية التي قامت بها مجموعته العائلية أثارت الجدل.

وتثير زيارته إلى تورنبيري التي تستمر خمسة أيام انقساما.

وقال غراهام هودغسون المتقاعد الذي التقته فرانس برس إن “الكثيرين لايثقون بترامب، وأنا منهم. أعتقد أنه مصاب بهوس العظمة”.

وأضاف “أحدث الكثير من الضرر في العام برسومه الجمركية. أعتقد أن كل ما يفعله هو من أجل أميركا، لكنني أعتقد في الوقت نفسه أن أميركا تدفع هي أيضا ثمن سياساته”.

لكن كان مؤيدون للرئيس الأميركي بين من حضروا إلى مطار بريستويك مساء الجمعة.

ورفع فتى لافتة كتب عليها “مرحبا ترامب”، فيما لوح رجل براية زرقاء عليها شعار “اجعلوا أميركا عظيمة من جديد”.

وقال لي ماكلين (46 عاما) الذي قدم من مدينة كيلمارنكوك المجاورة “أفضل ما في ترامب أنه ليس سياسيا … أعتقد أنه يدافع قبل أي شيء عن مصالح بلاده”.

ورأى أن هذا ما ينبغي بجميع المسؤولين السياسيين القيام به “قبل الاهتمام بما يجري في الخارج”.

– إغلاق طرقات –

ومع قدوم ترامب قامت الشرطة الإسكتلندية بعملية أمنية واسعة النطاق حصلت من أجلها على تعزيزات من أنحاء أخرى في إسكتلندا.

كما تستعد الشرطة لاحتمال حصول تجمعات في تورنبيري السبت.

وأعلن الرئيس على منصته “تروث سوشال” بعد قليل من وصوله “أنا في إسكتلندا الآن. اجتماعات كثيرة مقررة!!!”.

ويلتقي الأحد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لبحث الاتفاق التجاري الذي يأمل الاتحاد الأوروبي إبرامه مع الولايات المتحدة لتفادي الرسوم الجمركية المشددة.

كما يجتمع الإثنين مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وأعلن الرئيس عند نزوله من الطائرة أنه سيتم خلال زيارته “الاحتفاء” بالتجارة، بعد توقيع اتفاق مع المملكة المتحدة في حزيران/يونيو، ينص على رسوم جمركية مخفضة على المنتجات البريطانية.

غير أن ستارمر يأمل رغم ذلك في الحصول على رسوم مخفضة بصورة دائمة للصلب والألمنيوم.

كذلك ذكر ترامب عند وصوله موضوع الهجرة، داعيا الدول الأوروبية إلى “تدارك الأمر” و”وضع حد لهذا الاجتياح المروع”.

به/دص/ص ك