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ترامب يلغي إذنا لشيفرون الأميركية لاستغلال النفط في فنزويلا

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه سيلغي الإذن الممنوح لشركة شيفرون الأميركية لاستغلال النفط في فنزويلا.

واتّهم ترامب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بالتراجع عن اتفاق أبرمه البلدان أخيرا وتستعيد بموجبه فنزويلا مواطنيها المرحّلين من الولايات المتّحدة.

وكتب ترامب على منصّته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال “نحن ها هنا نتراجع عن التنازلات التي قدّمها المحتال (الرئيس الأميركي السابق) جو بايدن لنيكولاس مادورو” في اتفاق نفطي أبرمته واشنطن وكراكاس في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 واستفاد منه خصوصا عملاق النفط الأميركي شيفرون.

ولطالما اعتبر ترامب هذا الاتّفاق غير فعّال، متّهما كراكاس بعدم “إعادة المجرمين العنيفين الذين أرسلتهم إلى بلادنا بالوتيرة السريعة التي وافقت عليها” في إطار اتفاق تمّ التوصّل إليه خلال زيارة مفاجئة قام بها في نهاية كانون الثاني/يناير إلى فنزويلا المبعوث الأميركي ريتشارد غرينيل.

ومادورو الذي يحكم فنزويلا منذ 2013 وأدّى اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثالثة في كانون الثاني/يناير، لا تعترف به الولايات المتحدة رئيسا شرعيا للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية والخاضعة لعقوبات أميركية. 

وفي منشور على تطبيق تلغرام، ندّدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز بـ”قرار ضارّ وغير قابل للتفسير”. 

وأضافت “من خلال سعيه (ترامب) إلى الإضرار بالشعب الفنزويلي، فإنه في الواقع يُلحق ضررا بالولايات المتحدة وشعبها وشركاتها، كما يطرح علامات استفهام حول السلامة القانونية للنظام الأميركي للاستثمار الدولي”. 

من جهتها، أعلنت شيفرون في بيان أنّها “تدرس تداعيات” هذا القرار.

لب/بم/ح س

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