ترامب يلغي قرار بايدن ويأمر بتزويد إسرائيل بقنابل زنة 2000 رطل

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واشنطن (رويترز) – قال مصدر في البيت الأبيض لرويترز يوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر تعليمات للجيش الأمريكي برفع الحظر الذي فرضه الرئيس السابق جو بايدن على توريد قنابل تزن 2000 رطل لإسرائيل.

وكانت هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع.

وعلق بايدن تسليم تلك القنابل بسبب مخاوف من التأثير الذي قد تحدثه على السكان المدنيين لا سيما في مدينة رفح خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع الفلسطيني.

وقال ترامب على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي من دون الخوض في التفاصيل “الكثير من الأشياء التي طلبتها إسرائيل ودفعت (أموالا) من أجلها في طريقها الآن”.

وترامب وبايدن من أقوى المؤيدين لإسرائيل حتى عندما تعرضت واشنطن لانتقادات من دعاة حقوق الإنسان بشأن الأزمة الإنسانية في غزة جراء الحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وطالب محتجون دون جدوى بحظر الأسلحة.

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة مطلع الأسبوع الماضي وأدى إلى إطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وكان ترامب قد حذر قبل تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني بأن “أبواب الجحيم ستنفتح على مصراعيها” في الشرق الأوسط إذا لم تطلق حماس سراح الرهائن الإسرائيليين.

وتقول واشنطن إنها تساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد جماعات مسلحة مدعومة من إيران مثل حماس في غزة وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.