The Swiss voice in the world since 1935
ترامب يمهل حماس حتى مساء الأحد للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

واشنطن (رويترز) – أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حتى مساء يوم الأحد للتوصل إلى اتفاق بشأن خطته لمستقبل قطاع غزة، واصفا إياها بالفرصة الأخيرة للحركة.

وكتب ترامب يوم الجمعة على منصة (تروث سوشيال) “يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن (22:00 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد… لقد وافقت جميع الدول! إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الفرصة الأخيرة هذا، فسيندلع جحيم لم يشهده أحد من قبل ضد حماس”.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إنه سيمهل حركة حماس ثلاثة أو أربعة أيام لقبول وثيقة مؤلفة من 20 نقطة تدعو الحركة لإلقاء السلاح وهو مطلب رفضته حماس من قبل.

وقال مصدر مقرب من حماس يوم الأربعاء إن الحركة تنظر في أمر الاقتراح.

وتحدد الخطة وقفا فوريا لإطلاق النار وتبادلا لكل الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينين لدى إسرائيل وانسحابا إسرائيليا مرحليا من قطاع غزة ونزع سلاح حماس وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)

