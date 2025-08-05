ترامب يهدد بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على الهند خلال 24 ساعة

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هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية “خلال 24 ساعة” على الهند، التي انتقدها لاستمرارها في شراء النفط الروسي، كما لمح إلى إمكان الإعلان قريبا عن رسوم جمركية جديدة على قطاع الأدوية قد تتجاوز التوقعات السابقة.

وقال الرئيس الأميركي في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” إن “الهند لم تكن شريكا تجاريا جيدا، لأنها تستفيد كثيرا منا ولكننا لا نفعل ذلك معها. لذلك اتفقنا على فرض رسوم بنسبة 25%، لكنني أعتقد أنني سأزيدها بشكل كبير خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، لأنهم يشترون النفط الروسي”.

وكانت الهند، التي لم توقع بعد أي اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مهددة حتى الآن بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجاتها. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد بالتصعيد “في غضون الساعات ال24 المقبلة”، متهما نيودلهي بالاستمرار في شراء النفط الروسي.

وهدد ترامب الهند مرارا بفرض “عقوبات” إذا استمرت في شراء النفط من روسيا، من دون أن يوضح مستوى هذه العقوبات، مما أثار قلق الصناعيين الهنود.

أما بالنسبة للمنتجات الصيدلانية، فتخطط إدارة البيت الأبيض لاستهدافها برسوم جمركية تستهدف قطاعات بعينها (رسوم قطاعية)، مع احتمال إعلان ذلك قريبا.

وقال ترامب “سنفرض رسوما جمركية محدودة في البداية على المنتجات الصيدلانية، ولكن في غضون عام، أو عام ونصف عام كحد أقصى، ستصل إلى 150%، ثم إلى 250% لأننا نريد أن تُصنع الأدوية في بلدنا”.

وأعلن ترامب مطلع تموز/يوليو نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 200% على الأدوية المستوردة إلى الولايات المتحدة إذا لم تُنقل عمليات تصنيعها إلى الأراضي الأميركية.

ويرغب الرئيس الأميركي في الوقت نفسه في خفض أسعار الأدوية، التي تُعد في المتوسط أعلى بكثير مقارنة بمعظم الدول الصناعية الأخرى.

وفي رسائل وجهها الأسبوع الماضي إلى 17 شركة في القطاع، طالبها بخفض أسعار منتجاتها تحت طائلة التهديد بالانتقام، مع إعطائها مهلة حتى 29 أيلول/سبتمبر لتقديم “تعهدات واضحة” بهذا الصدد.

ايو/ريم/ب ق