تركيا: حلف الأطلسي ينشر مزيدا من الدفاعات لحماية قاعدة في الجنوب

أنقرة 18 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء إن حلف شمال الأطلسي ينشر نظام دفاع صاروخي أمريكي آخر من طراز باتريوت في إقليم أضنة بجنوب تركيا، حيث يتمركز جنود من الولايات المتحدة ودول أخرى في قاعدة إنجرليك الجوية.

وقالت تركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي وتقع على حدود إيران، الأسبوع الماضي إن الحلف نشر نظام باتريوت في إقليم مالاطيا جنوب شرق البلاد، قرب قاعدة رادار تابعة للحلف، ضمن الإجراءات الرامية إلى تعزيز الدفاعات الجوية ضد التهديدات الصاروخية من الحرب على إيران.

وتستضيف أضنة قاعدة إنجرليك الجوية التركية، حيث يتمركز جنود من الولايات المتحدة وقطر وإسبانيا وبولندا، بالإضافة إلى القوات التركية.

وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي أسبوعي “بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني لضمان أمن مجالنا الجوي ومواطنينا، يجري نشر نظام باتريوت آخر، بتكليف من القيادة الجوية للحلفاء في رامشتاين/ألمانيا، في أضنة، بالإضافة إلى نظام باتريوت الإسباني الموجود هناك”.

وتفتقر تركيا، وهي قوة صاعدة في صناعة الدفاع العالمية، إلى دفاعات جوية كاملة خاصة بها رغم جهود التطوير، واعتمدت على دفاعات جوية تابعة للحلف متمركزة في شرق البحر المتوسط لاعتراض ثلاثة صواريخ تقول إنها أُطلقت من إيران منذ بدء الحرب.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )