تركيا: مقتل عسكري وموظفين اثنين في تحطم طائرة هليكوبتر في قطر

أنقرة 22 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد إن عسكريا واثنين من موظفي شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في قطر أمس السبت، موضحة أن الطائرة تحطمت نتيجة عطل فني خلال رحلة تدريبية.

وأضافت الوزارة وفي بيان أن أربعة أفراد من القوات القطرية توفوا أيضا في الحادث.

وقالت إن السلطات القطرية ستجري تحقيقات لتحديد السبب الدقيق للحادث.

(تغطية صحفية طوان جمركجي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)