تركيا: نقدم نصيحة “ودية” لإيران لتجنب اتساع نطاق الحرب في المنطقة

19 مارس آذَار (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات من الدوحة اليوم الخميس إن بلاده تقدم نصيحة “ودية” لإيران لتجنب امتداد حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى أنحاء الشرق الأوسط، مشددا على أن هجمات طهران على دول المنطقة غير مقبولة.

وأضاف أن إسرائيل هي المتسبب الرئيسي في هذه الحرب لكن على إيران “مسؤولية تاريخية” تتمثل في عدم مهاجمة دول المنطقة.

وأوضح أن أنقرة على اتصال مع كل من واشنطن وطهران لفهم موقف كل منهما مؤكدا أن تركيا مستمرة في جهودها لإنهاء الصراع.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)