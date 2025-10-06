تركيا تأمر باعتقال 23 شخصا في إطار تحقيق مصفاة إسطنبول للذهب

إسطنبول (رويترز) – قالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية يوم الاثنين إن الادعاء التركي أصدر مذكرات اعتقال بحق 23 مشتبها بهم على صلة بتحقيق (مصفاة إسطنبول للذهب) وشركات مرتبطة بها بتهمة الحصول على دعم من الدولة بوسائل احتيالية.

وذكر بيان صادر عن مكتب الادعاء العام في إسطنبول أن المشتبه بهم الثلاثة والعشرين متهمون بانتهاك قانون البنك المركزي وقانون المالية العامة وقانون يتعلق بحماية قيمة الليرة التركية.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)