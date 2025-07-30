تركيا تبدأ توريد الغاز من اذربيجان إلى سوريا السبت

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تبدأ تركيا توريد الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى سوريا اعتبارا من السبت، وفق ما اعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء.

واوضح الوزير “سنبدأ تصدير الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى حلب عبر كلّس”، وهي ولاية تقع في جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود السورية.

وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى إعادة بناء البلاد، بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، في أعقاب حرب استمرّت 14 عاما.

وألحق النزاع أضرارا بالغة بالبنية التحتية للكهرباء، مع انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميا.

في أيار/مايو، أعلن البلدان التوصل إلى اتفاق يقضي بأن تمد تركيا جارتها سوريا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب حدودي يربط كلّس التركية بحلب، بطاقة تدفق قدرها ستة ملايين متر مكعب يوميا.

وأذربيجان الغنية بالغاز حليف تقليدي لتركيا التي تربطها علاقات وثيقة بالحكومة السورية الانتقالية.

فو/ريم/ص ك