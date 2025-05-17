تركيا تجلي 82 من مواطنيها من ليبيا إثر اشتباكات عنيفة

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أجلت تركيا 82 من رعاياها المقيمين في العاصمة الليبية طرابلس بعد أيام من اشتباكات مجموعات متحاربة استمرت أياما، وفق ما ذكر مصدر في وزارة الخارجية في أنقرة.

وأوضح المصدر مساء الجمعة “تمت مساعدة 82 مواطنا يرغبون بالعودة إلى تركيا، على مغادرة ليبيا وإتاحة عودتهم إلى ديارهم” بسبب النزاع و”انعدام الأمن”الذي تشهده ليبيا منذ أيام.

الخميس، قالت السفارة التركية في طرابلس على صفحتها على فيسبوك إنها تعمل على إجلاء مواطنيها في حافلات من طرابلس إلى مدينة مصراتة الساحلية الكبيرة التي تقع على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة الليبية، على أن تقلهم طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية من مصراتة إلى إسطنبول.

ولم تكشف الوزارة أي تفاصيل بشأن العائدين وما إذا كانت تخطط لرحلات أخرى.

وأدت اشتباكات عنيفة منذ اندلاعها في طرابلس مساء الاثنين بين القوات الموالية للحكومة ومجموعات مسلحة نافذة إلى مقتل “ما لا يقل عن ثمانية” مدنيين، بحسب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وإلى تعطيل شبه كامل لحركة الملاحة الجوية.

ورغم عودة الهدوء النسبي إلى طرابلس الجمعة، لكن الوضع لا يزال هشا للغاية.

الأربعاء، دعت تركيا التي تدعم حكومة عبد الحميد دبيبة المعترف بها من المجتمع الدولي في طرابلس، إلى هدنة، مشيرة إلى أنها “تراقب الوضع عن كثب”.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حاليا حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

بغ/ريم/غ ر