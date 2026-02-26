The Swiss voice in the world since 1935
تركيا تحقق في أسباب تحطم طائرة إف-16 خلال مهمة على الحدود

تم نشر هذا المحتوى على
أنقرة 26 فبراير شباط (رويترز) – قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إن تحقيقا يجري في الأسباب وراء حادث تحطم طائرة مقاتلة من طراز إف-16 الذي أودى بحياة طيارها بعد وقت قصير من إقلاعها في مهمة باتجاه المنطقة الحدودية مع بلغاريا.

وذكرت الوزارة أن مقاتلتين إف-16 أقلعتا في وقت مبكر من أمس الأربعاء من قيادة القاعدة الرئيسية التاسعة للطائرات المقاتلة في باليكسير بشمال غرب البلاد في إطار مهمة استجابة بعد تحذير من رصد مسار غير محدد على الرادار بالقرب من الحدود مع بلغاريا.

وفور فقدان الاتصال اللاسلكي وتتبع الرادار بعد وقت قصير من الإقلاع جرى نشر فرق البحث والإنقاذ التي وصلت لاحقا لحطام الطائرة.

وقالت الوزارة “سيتم كشف سبب الحادث بعد إجراء فحص مفصل من قبل فريق التحقيق”، موضحة أن الطيار كان قد قام بتفعيل نظام القذف في اللحظة الأخيرة قبل تحطم الطائرة.

وتمتلك تركيا حوالي 250 مقاتلة من طراز إف-16 ولديها طلب معلق مع الولايات المتحدة لشراء 40 طائرة جديدة من طراز (إف-16 بلوك 70) في إطار برنامج لتحديث أسطولها.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

