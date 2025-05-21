تركيا تستنكر إطلاق جنود إسرائيليين النار على دبلوماسيين بالضفة الغربية

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أنقرة (رويترز) – استنكرت وزارة الخارجية التركية “بأشد العبارات” إطلاق النار على دبلوماسيين، من بينهم أتراك، خلال زيارتهم لمدينة جنين بالضفة الغربية، مضيفة أن أنقرة تدعو إلى تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين.

وقالت الوزارة في بيان “هذا الهجوم، الذي عرّض حياة الدبلوماسيين للخطر، دليل آخر على تجاهل إسرائيل الممنهج للقانون الدولي وحقوق الإنسان”، مضيفة أن دبلوماسيا من قنصليتها في القدس كان من بين المجموعة.

وتابعت “يُشكل استهداف الدبلوماسيين تهديدا خطيرا ليس فقط لسلامة الأفراد، وإنما للاحترام والثقة المتبادلين اللذين يشكلان أساس العلاقات بين الدول”.