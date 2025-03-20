تركيا تعتقل 37 بسبب منشورات على الإنترنت عن احتجاز رئيس بلدية إسطنبول

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أنقرة (رويترز) – قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا يوم الخميس إن السلطات اعتقلت 37 مشتبها بهم لما قيل عن نشرهم “منشورات استفزازية تحرض على الجريمة والكراهية” فيما يتعلق باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

واعتقلت تركيا إمام أوغلو، أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، في خطوة انتقدها حزب المعارضة الرئيسي واعتبرها “محاولة انقلاب على الرئيس المقبل”.

وقال يرلي قايا على إكس إن السلطات التركية حددت 261 حسابا على وسائل تواصل اجتماعي منها 62 في الخارج كتبت “منشورات استفزازية” بعد اعتقال إمام أوغلو و105 آخرين، وإن السلطات تواصل بذل الجهود لتعقب باقي المشتبه بهم.

وأضاف الوزير أن منصة إكس شهدت مشاركة 18.6 مليون منشور عن إمام أوغلو في أقل من 24 ساعة من اعتقاله.

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول إن السلطات تحفظت على شركة إنشاءات مملوكة بشكل مشترك لإمام أوغلو.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء، ذكر مكتب المدعي العام أن التحفظ على شركة إمام أوغلو للإنشاءات والتجارة والصناعة تم بناء على قرار من محكمة استنادا إلى تقارير التحقيق في جرائم مالية.