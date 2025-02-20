تركيا تمنع سفر اثنين من مسؤولي جمعية لرجال الأعمال في إطار تحقيق

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أنقرة (رويترز) – حظرت محكمة في إسطنبول يوم الخميس سفر اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين بأكبر جمعية تركية لرجال الأعمال في إطار تحقيق بشأن تصريحات صدرت عنهما عن الديمقراطية ووصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها تقوض الحكومة.

وفي تصريحات أدلى بها رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (توسياد) أورهان توران وعمر أراس رئيس الوحدة المصرفية لبنك قطر الوطني في تركيا، خلال الاجتماع العام للجمعية الأسبوع الماضي، انتقدا حملة تقودها الحكومة ضد المعارضين.

وقال أراس إن التحقيق مع قيادات بالمعارضة وصحفيين تهز الثقة وتلحق ضررا بالديمقراطية.

وقال ممثلو الادعاء في إسطنبول يوم الأربعاء إنه يجري التحقيق معهما بتهمة “محاولة التأثير على سير محاكمة عادلة” و”نشر معلومات مضللة على العلن”، وتلقت الشرطة أوامر لإحضارهما للمثول أمام المحكمة للاستجواب.

وجاء مثولهما أمام المحكمة بعد ساعات من اتهام أردوغان لهما بالتدخل في السياسة، خلال كلمة ألقاها أمام نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان.

وأفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء بأن المحكمة أطلقت سراحهما بعد الاستجواب وفرضت عليهما حظر سفر للخارج على ذمة إجراءات المحاكمة.

وقالت جمعية توسياد التي يسهم أعضاؤها في 85 بالمئة من التجارة الخارجية لتركيا ويسددون نحو 80 بالمئة من الحصيلة الضريبية للشركات يوم الثلاثاء إنها تعمل بما يخدم المصالح الوطنية.