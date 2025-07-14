تسرب للغاز يتسبب في انفجار بمدينة قم الإيرانية وإصابة 7

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دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الاثنين أن انفجارا وقع في مبنى سكني وأصاب سبعة في مدينة قم.

وقالت إدارة الإطفاء إن تسربا في الغاز تسبب في الانفجار الذي استبعد مسؤول محلي أن يكون ناجما عن أي عمل “إرهابي”.

ومنذ انتهاء حرب جوية استمرت 12 يوما الشهر الماضي بين إيران وإسرائيل، وقعت عدة انفجارات في إيران لكن السلطات لم تلق بمسؤوليتها على إسرائيل. وهاجمت إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب الجوية منشآت نووية إيرانية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن أكبر بهنام جو حاكم إقليم قم قوله “السبب في الانفجار الذي وقع في مبنى سكني في برديسان ليس الإرهاب”.

وقال مدير إدارة الإطفاء في قم لوكالة فارس شبه الرسمية للأنباء “لحقت أضرار بأربع وحدات سكنية في الانفجار” في حي برديسان.

وتابع قائلا “التقديرات الأولية تظهر أن السبب هو تسرب للغاز ولا تزال عمليات المتابعة مستمرة”.