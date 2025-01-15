تسلسل زمني-الأحداث الكبرى خلال الحرب في قطاع غزة

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(رويترز) – قال مسؤول مطلع على المفاوضات لرويترز يوم الأربعاء إن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اتفقتا على وقف القتال في غزة وتبادل الرهائن الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين، مما يمهد الطريق أمام نهاية محتملة للحرب المدمرة المستمرة منذ 15 شهرا.

وتخوض إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حربا في غزة منذ هجوم للحركة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وردت إسرائيل بحملة عسكرية قال مسؤولون طبيون فلسطينيون في القطاع إنها قتلت أكثر من 46 ألف فلسطيني ويخشى أنها طمرت الآلاف تحت الأنقاض.

فيما يلي تسلسل زمني للحرب:

* السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023: اقتحم مسلحون من حماس جنوب إسرائيل وهاجموا بلدات. وبدأت غارات جوية إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة إلى جانب حصار كامل للقطاع الساحلي.

* الثامن من أكتوبر تشرين الأول: حزب الله اللبناني يهاجم إسرائيل، قائلا إنه يستهدف دعم الفلسطينيين في غزة، مما أدى إلى استمرار أعمال القتال.

* 13 أكتوبر تشرين الأول: إسرائيل تطلب من سكان مدينة غزة التي يعيش فيها أكثر من مليون نسمة الإخلاء والتحرك جنوبا ليبدأ بذلك نزوح لكل سكان قطاع غزة تقريبا.

* 19 أكتوبر تشرين الأول: سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية تعترض صواريخ وطائرات مسيرة أُطلقت من اليمن فوق البحر الأحمر صوب إسرائيل. وتواصل جماعة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران مثل حماس، شن هجمات متفرقة طويلة المدى على إسرائيل وعلى حركة الشحن في البحر الأحمر.

* 21 أكتوبر تشرين الأول: السماح لشاحنات المساعدات بالعبور من معبر رفح الحدودي من مصر إلى غزة بعد خلافات دبلوماسية لعدة أيام. ولم يكن هذا سوى نزر يسير مما تحتاجه غزة، حيث ينفد الغذاء والمياه والدواء والوقود. وعلى مدار الأشهر التالية، تتفاقم الأزمة الإنسانية مع مطالبة منظمات الإغاثة والحكومات الغربية إسرائيل ببذل مزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات.

* 27 أكتوبر تشرين الأول: إسرائيل تشن هجومها البري في غزة.

* 15 نوفمبر تشرين الثاني: اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، بعد حصار دام بضعة أيام. وفي غضون بضعة أسابيع، خرجت جميع المستشفيات التي تخدم النصف الشمالي من غزة عن الخدمة.

* 21 نوفمبر تشرين الثاني: إسرائيل وحماس تعلنان هدنة لمدة سبعة أيام وإطلاق سراح نحو نصف الرهائن، لكن الحرب استؤنفت في الأول من ديسمبر كانون الأول.

* الرابع من ديسمبر كانون الأول: بعد أيام من انتهاء الهدنة، شنت القوات الإسرائيلية أول هجوم بري كبير لها في جنوب قطاع غزة، على مشارف خان يونس، المدينة الجنوبية الرئيسية.

* بدءا من أول يناير كانون الثاني 2024: تشير إسرائيل إلى أنها ستبدأ في سحب قواتها من الأجزاء الشمالية من غزة، ولكن بعد أشهر بدأت تقاتل المسلحين مرة أخرى في نفس المناطق.

* 26 يناير كانون الثاني: محكمة العدل الدولية في لاهاي تأمر إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا.

* 29 فبراير شباط: مقتل أكثر من 100 من سكان غزة كانوا يقفقون في طوابير للحصول على المساعدات في وجود القوات الإسرائيلية التي فتحت النار في واحدة من أكثر الوقائع دموية أثناء الحرب.

* السابع من مارس آذار: في مواجهة الضغوط السياسية بسبب الجوع في غزة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن بدء العمل على بناء رصيف عائم لتوصيل المساعدات. وسيقام الرصيف في مايو أيار، لكنه لن يستمر إلا حتى يوليو تموز، وستظل الإمدادات محدودة جدا.

* أول أبريل نيسان: مجمع السفارة الإيرانية في دمشق يتعرض لهجوم جوي يشتبه في أنه إسرائيلي ويسفر عن مقتل عدد من الضباط من بينهم جنرال بارز. وردت طهران بعد أسبوعين بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

* السادس من مايو أيار: حماس تقول إنها قبلت مقترحا لوقف إطلاق النار، لكن إسرائيل قالت إنها لم توافق على هذا النص. وإسرائيل تأمر الفلسطينيين بإخلاء أجزاء من رفح بعد سيطرة قواتها على منطقة عازلة على طول الحدود بين غزة ومصر، مما يمنح إسرائيل سلطة فعلية على كامل الحدود البرية للأرض الفلسطينية.

* 23 يونيو حزيران: نتنياهو يقول إن مرحلة القتال العنيف ضد حماس في غزة تقترب من نهايتها، لكن الحرب لن تنتهي إلا بعد أن تفقد حماس سيطرتها على القطاع. ومع ذلك، استمرت جولات القتال العنيف في مختلف أنحاء غزة لعدة أشهر أخرى.

* 25 يونيو حزيران: التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي وهو مرصد عالمي للجوع يقول إن غزة ما زالت معرضة لخطر المجاعة بدرجة كبيرة.

* الثاني من يوليو تموز: إسرائيل تعلن عن أوامر إخلاء جديدة لمدينتي خان يونس ورفح في الجنوب، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أكبر أمر إخلاء منذ بداية الحرب.

* 27 يوليو تموز: صاروخ أطلقته جماعة حزب الله اللبنانية يقتل مجموعة من 12 طفلا ومراهقا في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، مما دفع إسرائيل إلى التعهد بالرد.

* أول أغسطس آب: الجيش الإسرائيلي يعلن قتله محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، القائد العسكري لحماس، في ضربة جوية في 13 يوليو تموز. ولم تؤكد حماس أو تنف وفاة الضيف. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الغارة أسفرت عن مقتل 90 شخصا.

* 23 أغسطس آب: منظمة الصحة العالمية تعلن تأكيد أول إصابة بشلل الأطفال من النوع الثاني في غزة منذ 25 عاما، مما أدى إلى إصابة طفل بالشلل.

* 17 سبتمبر أيلول: إسرائيل تفجر آلافا من أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) مفخخة كان يستخدمها أعضاء من حزب الله في لبنان، مما أدى إلى إصابة المئات.

* 28 سبتمبر أيلول: ضربة جوية إسرائيلية على بيروت تقتل حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، ضمن عدد من الضربات التي استهدفت القيادة العليا للجماعة.

* الخامس من أكتوبر تشرين الأول: القوات الإسرائيلية تدشن عملية كبيرة ضد حماس في شمال غزة ركزت على مخيم جباليا للاجئين بالقرب من مدينة غزة وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا. واستمرت العملية حتى عام 2025. وأخليت معظم المنطقة المحيطة من السكان وتم هدمها.

* 16 أكتوبر تشرين الأول: إسرائيل تقتل زعيم حماس يحيى السنوار في تبادل لإطلاق النار في رفح.

* 21 نوفمبر تشرين الثاني: المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، ومحمد الضيف لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.

* 27 نوفمبر تشرين الثاني: إسرائيل وحزب الله يتفقان على وقف إطلاق النار في لبنان. وفي نفس اليوم، شنت قوات المعارضة في سوريا هجوما أطاح سريعا بالرئيس بشار الأسد، الحليف الرئيسي لحزب الله وداعمه الإيراني.

* الثاني من ديسمبر كانون الأول: الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يقول إن الشرق الأوسط سيشهد عواقب وخيمة إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن في غزة قبل تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني. وباستخدام لغة مماثلة، كرر ترامب المطلب في 16 ديسمبر كانون الأول والسابع من يناير كانون الثاني.

* 15 يناير كانون الثاني: قال مسؤول مطلع لرويتز إن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة بين إسرائيل وحماس،بعد 15 شهرا من الصراع الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وأثار التوتر في الشرق الأوسط.