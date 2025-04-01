تسلسل زمني-محطات رئيسية في الخصومة الطويلة بين طهران وواشنطن

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(رويترز) – اتسمت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، الحليفتين الوثيقتين في وقت سابق، بغياب الثقة والعداء المعلن أحيانا منذ اندلاع الثورة الإيرانية في 1979.

وفيما يلي بعض المحطات الرئيسية في العلاقة بين طهران وواشنطن:

1953 – ساعدت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في التدبير للإطاحة برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق الذي كان يحظى بشعبية كبيرة في البلاد وإعادة الشاه محمد رضا بهلوي إلى السلطة.

1967 – زودت الولايات المتحدة إيران بمفاعل نووي ووقود يورانيوم مخصب. ووقعت إيران في 1968 على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، مما سمح لها ببرنامج نووي مدني وليس عسكري.

1972 – زار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون طهران لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين في إطار سياسة تهدف إلى جعل إيران والسعودية “ركيزتين أساسيتين” للاستراتيجية الأمريكية لاحتواء النفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط.

1979 – دفعت الثورة الإسلامية في إيران الشاه إلى مغادرة البلاد. وعاد آية الله روح الله الخميني من منفاه وأصبح الزعيم الأعلى. وفي العام ذاته اقتحم طلاب السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا موظفيها رهائن.

1980 – قطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع طهران وصادرت أصولا إيرانية وحظرت معظم المعاملات التجارية مع البلاد. فشلت عملية لإنقاذ الرهائن أمر بها الرئيس الأمريكي جيمي كارتر وأُطلق سراحهم بعد دقائق من تنحيه.

1983 – اتهمت الولايات المتحدة جماعة حزب الله اللبنانية التي أسستها إيران ودعمتها بشن هجمات على سفارتها ومقر لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص، معظمهم أمريكيون. فيما اتهمت حزب الله جماعات أخرى بالمسؤولية.

1984 – أعادت الولايات المتحدة علاقاتها مع العراق ومنحته دعما دبلوماسيا في حربه على إيران.

1986 – كشف الرئيس الأمريكي رونالد ريجان صفقة أسلحة سرية مع طهران في انتهاك للحظر المفروض.

1988 – دمرت البحرية الأمريكية منصتي نفط إيرانيتين وأغرقت سفينة حربية ردا على أضرار لحقت بسفينة أمريكية اصطدمت بلغم إيراني. وأسقطت البارجة الحربية الأمريكية فينسينز طائرة ركاب إيرانية بطريق الخطأ فوق الخليج، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 290 شخصا.

2002 – أعلن الرئيس جورج دبليو.بوش أن إيران والعراق وكوريا الشمالية هم “محور الشر”. واتهم مسؤولون أمريكيون طهران بتشغيل برنامج سري للأسلحة النووية.

2003 – عقب الغزو الأمريكي للعراق اكتسبت الجماعات المسلحة الشيعية المدعومة من إيران نفوذا واسعا في أجزاء من البلاد وشنت هجمات على القوات الأمريكية.

2011 – أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي اكتشاف مخطط إيراني لاغتيال السفير السعودي في واشنطن. وتنفي إيران أي دور لها في ذلك.

2012 – منح قانون أمريكي الرئيس باراك أوباما، الذي عرض مد يد العون إذا “خففت طهران قبضتها”، سلطة فرض عقوبات على البنوك الأجنبية إذا لم تخفض وارداتها من النفط الإيراني، مما أدى إلى انكماش اقتصادي في إيران.

2013 – انتُخب حسن روحاني رئيسا لإيران على أساس برنامج سياسي يهدف إلى تحسين علاقاتها مع العالم وتعزيز اقتصادها.

2015 – توصلت إيران وست دول كبرى، من بينها الولايات المتحدة، إلى اتفاق يحد من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف محدود للعقوبات.

2016 – أطلقت إيران سراح 10 بحارة أمريكيين ألقي القبض عليهم بعد دخولهم المياه الإقليمية الإيرانية. وقامت الولايات المتحدة وإيران بتبادل سجناء.

2018 – انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

2019 – تعرضت ناقلات نفط لهجوم في الخليج في مايو أيار ويونيو حزيران. واتهمت الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن ذلك، وهو ما نفته طهران.

2020 – قتلت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية بالعراق. وردت إيران بهجمات صاروخية على قواعد عراقية تضم قوات أمريكية، مما أسفر عن إصابة نحو 100 شخص.

2022 – اجتاحت احتجاجات واسعة إيران وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات قالت إنها ضالعة في قمع المحتجين.

2023 – أطلقت إيران سراح خمسة سجناء يحملون الجنسيتين الإيرانية والأمريكية مقابل إعفاء من العقوبات. وأفرجت واشنطن عن خمسة إيرانيين محتجزين بعد أيام.

وفي السابع من أكتوبر تشرين الأول هاجمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المدعومة من إيران إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 250 رهينة إلى قطاع غزة، وردت إسرائيل بشن عملية عسكرية في غزة تقول السلطات الصحية الفلسطينية إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص.

وبدأت جماعة حزب الله المدعومة من إيران إطلاق النار على إسرائيل فيما وصفته بأنه تضامن مع غزة. وهاجمت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران سفنا في البحر الأحمر وأطلقت طائرات مسيرة على إسرائيل دعما لحماس.

2024 – أدت هجمات إسرائيلية على أفراد من الحرس الثوري الإيراني في سوريا واغتيالها زعيم جماعة حزب الله حسن نصر الله إلى هجومين إيرانيين مباشرين على إسرائيل. وساعدت الولايات المتحدة في إسقاط صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية أطلقت على إسرائيل.

2025 – هدد ترامب بقصف إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي. وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن أي هجوم أمريكي على بلاده سيؤدي إلى “رد قوي”.