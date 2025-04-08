تشييع طالب تونسي قضى أثناء تعليقه العلم الفلسطيني فوق مبنى كلّيته

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شيّع مئات من التونسيين الثلاثاء جثمان الطالب فارس خالد بعد أن قضى إثر سقوطه من مبنى الكلية التي يدرس فيها عندما كان يحاول تعليق العلم الفلسطيني.

وتوفي الطالب فارس خالد (21 عاما) الاثنين بعد محاولته تثبيت العلم الفلسطيني على مبنى في حديقة “المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم” بمحافظة منوبة شمال تونس، حيث يدرس.

وأظهرت مقاطع فيديو الثلاثاء جنازة الطالب في العاصمة تونس وقد تم وضع العلمين التونسي والفلسطيني على النعش. ورفع المشيعون لافتات كتبوا عليها “فارس خالد، فارس الراية، خالد الذكر” ورددوا “فارس ترك وصية لا تنازل على القضية” و”للقدس رايحين شهداء بالملايين”.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الشاب على نطاق واسع مع تعليقات من قبيل “شهيد العلم الفلسطيني”.

وتظاهر المئات الاثنين في العاصمة التونسية تضامنا مع قطاع غزة وللمطالبة بإنهاء الحرب المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ونعت الطالب مؤسسات حكومية ومنظمات حقوقية تونسية فضلا عن سفارة فلسطين بتونس وحركة حماس.

وقالت حماس في بيان إن ما قام به فارس “عمل بطولي شجاع ومشرّف، ورسالة مفعمة بالكرامة والوفاء والنصرة والتضامن مع شعبنا وقضيته العادلة”.

كما قرّرت كليته تعليق الدروس يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتونس التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات في الفترة من 1982 إلى 1994، تدعم بقوة القضية الفلسطينية.

والأحد، جدد الرئيس قيس سعيّد التأكيد على موقفه الداعي “لتحرير كامل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف”.

اج/ب ق