تصريح لترامب يرفع سعر عملات مشفرة

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حدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد خمس عملات مشفرة قيد الدراسة لتشكل “احتياطيا استراتيجيا” جديدا للولايات المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع سعرها.

وقال الرئيس الأميركي في رسالة نشرها على منصته “تروث سوشل” إن فريق عمل شكّله بعيد توليه منصبه يعمل على تشكيل هذا الاحتياطي الذي سيشمل ثلاث عملات مشفرة هي “اكس ار بي” XRP و”سولانا” Solana و”كاردانو” Cardano.

وارتفعت قيمة العملات الرقمية الثلاث، اذ زاد سعر تداول “اكس ار بي” بنحو 34% بحلول الساعة 18,00 ت غ، بينما حقّقت “سولانا” مكاسب بنحو 22%، وزادت قيمة “كاردانو” بأكثر من 63%.

وعاد ترامب ونشر رسالة جديدة أشار فيها إلى أن عملات مشفرة أخرى قيّمة، بينها “بيتكوين” و”ايثر”، ستكون في “جوهر الاحتياطي”، ما أدى إلى ارتفاع سعر العملتين الرقميتين الرائدتين بأكثر من 10% للأولى و12% للثانية.

وحفّزت رسائل الرئيس الأميركي الطلب على العملات المشفرة على نطاق واسع بعدما عانت من خسائر كبيرة في الأيام الأخيرة، مع تخلي كثير من المستثمرين عن هذه الأصول الرقمية المتقلبة جدا.

وأدى تأييد ترامب الثابت لقطاع العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية إلى دعم صعود هذه العملات، إلا أن سياساته ومنها الهادفة إلى زيادة الرسوم الجمركية تثير قلقا عالميا.

وليست منشورات ترامب الأحد الأولى التي أثّرت في قطاع العملات المشفرة.

فقبيل تنصيبه، أطلق ترامب وزوجته ميلانيا عملتين رقميتين مشفرتين من فئة “عملات ميم” وهي عملات رقمية فائقة المضاربة. وليس لـ”عملة ميم” فائدة اقتصادية أو تعاملية، وغالبا ما يتم تحديدها على أنها للمضاربة البحتة.

دا/س ح/كام